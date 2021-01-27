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В столкновениях в ливанском Триполи пострадали 82 человека
В столкновениях в ливанском Триполи пострадали 82 человека
Ливанский Красный Крест заявил о 82 пострадавших в ходе столкновений в среду между демонстрантами и стражами порядка в городе Триполи на севере страны. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T23:39
2021-01-27T23:39
красный крест
сирия
палестина
ливан
в мире
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БЕЙРУТ, 27 янв - РИА Новости. Ливанский Красный Крест заявил о 82 пострадавших в ходе столкновений в среду между демонстрантами и стражами порядка в городе Триполи на севере страны."Пятнадцать пострадавших доставлены в больницы, еще 67 оказана помощь на месте", - написано в сообщении в Twitter.Ранее МВД заявило, что демонстранты бросили в сотрудников полиции боевые гранаты, в результате чего ранения получили девять сотрудников, один из которых в тяжелом состоянии.Ливанский телеканал "Аль-Джадид" сообщил, что среди демонстрантов как минимум один человек получил огнестрельное ранение.Беспорядки и столкновениями между демонстрантами и полицией продолжаются в Триполи третий день. Вышедшие на улицы граждане требуют принять меры для улучшения условий жизни и отмены комендантского часа, введенного из-за новой вспышки коронавируса. Участники акций обвиняют власти в бездействии и голоде малообеспеченных семей.Ливан больше года находится в состоянии глубокого экономического кризиса, практически полностью остается парализованной банковская система, продолжается падение национальной валюты относительно доллара, падает покупательская способность граждан, на фоне чего резко обострилась криминогенная обстановка во всей республике. Больше половины населения оказались за чертой бедности и лишились работы. Введенный 14 декабря режим эпидемиологической чрезвычайной ситуации обязал закрыться все частные и государственные предприятия после новой вспышки коронавируса в стране. Власти в свою очередь не в состоянии принять меры из-за отсутствия правительства, наличие которого необходимо для проведения эффективных реформ и переговоров о получении международных кредитов для начала оздоровления экономики и вывода страны из кризиса. Ситуация усугубляется присутствием на территории Ливана около 2 миллионов беженцев из Сирии и Палестины при населении в 4,5 миллиона человек.
https://ria.ru/20210124/niderlandy-1594392631.html
https://ria.ru/20200927/makron-1577855832.html
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красный крест, сирия, палестина, ливан, в мире

В столкновениях в ливанском Триполи пострадали 82 человека

23:39 27.01.2021
 
© REUTERS / Walid Saleh Участники акции протеста против изоляции на фоне распространения коронавируса в Триполи
Участники акции протеста против изоляции на фоне распространения коронавируса в Триполи - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© REUTERS / Walid Saleh
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БЕЙРУТ, 27 янв - РИА Новости. Ливанский Красный Крест заявил о 82 пострадавших в ходе столкновений в среду между демонстрантами и стражами порядка в городе Триполи на севере страны.
"Пятнадцать пострадавших доставлены в больницы, еще 67 оказана помощь на месте", - написано в сообщении в Twitter.
Ранее МВД заявило, что демонстранты бросили в сотрудников полиции боевые гранаты, в результате чего ранения получили девять сотрудников, один из которых в тяжелом состоянии.
Ливанский телеканал "Аль-Джадид" сообщил, что среди демонстрантов как минимум один человек получил огнестрельное ранение.
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Беспорядки и столкновениями между демонстрантами и полицией продолжаются в Триполи третий день. Вышедшие на улицы граждане требуют принять меры для улучшения условий жизни и отмены комендантского часа, введенного из-за новой вспышки коронавируса. Участники акций обвиняют власти в бездействии и голоде малообеспеченных семей.
Ливан больше года находится в состоянии глубокого экономического кризиса, практически полностью остается парализованной банковская система, продолжается падение национальной валюты относительно доллара, падает покупательская способность граждан, на фоне чего резко обострилась криминогенная обстановка во всей республике. Больше половины населения оказались за чертой бедности и лишились работы. Введенный 14 декабря режим эпидемиологической чрезвычайной ситуации обязал закрыться все частные и государственные предприятия после новой вспышки коронавируса в стране. Власти в свою очередь не в состоянии принять меры из-за отсутствия правительства, наличие которого необходимо для проведения эффективных реформ и переговоров о получении международных кредитов для начала оздоровления экономики и вывода страны из кризиса. Ситуация усугубляется присутствием на территории Ливана около 2 миллионов беженцев из Сирии и Палестины при населении в 4,5 миллиона человек.
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