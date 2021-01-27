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Новый госсекретарь заявил, что мир нуждается в руководящей роли США
Новый госсекретарь заявил, что мир нуждается в руководящей роли США
Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что другие страны надеются на руководящую роль США, и заверил, что Вашингтон справится с этим, об этом он заявил в свой... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T19:02
2021-01-27T19:02
2021-01-27T19:02
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что другие страны надеются на руководящую роль США, и заверил, что Вашингтон справится с этим, об этом он заявил в свой первый рабочий день на посту госсекретаря, выступая перед сотрудниками ведомства.Он отметил, что "мир внимательно наблюдает за нами сейчас, они хотят знать, что мы можем залечить раны нашей страны, они хотят видеть, будем ли мы лидировать, показывая пример, будем ли мы отдавать должное внимание дипломатии с нашими союзниками и партнерами, чтобы ответить на такие вызовы нашего времени как пандемия, изменения климата, экономический кризис, угрозы демократии, борьба за расовое равноправие и угрозы нашей безопасности и мировой стабильности со стороны противников и врагов".При этом, подчеркнул госсекретарь США, "американцы тоже наблюдают за нами, они хотят видеть, защищаем ли мы их благополучие, заботимся об их интересах, знать, что наша внешняя политика ведется для них и их жизней". "Нам предстоит работа, но я уверен, что мы добьёмся успеха", - сказал Блинкен."Это новый день для Америки, новый день для мира", - сказал Блинкен, ставший 71-м госсекретарем США. Он заявил, что гордится этой работой и пообещал подчиненным, что не подведет.
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энтони блинкен, государственный департамент сша, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости.
Госсекретарь США Энтони Блинкен
уверен, что другие страны надеются на руководящую роль США
, и заверил, что Вашингтон справится с этим, об этом он заявил в свой первый рабочий день на посту госсекретаря, выступая перед сотрудниками ведомства.
"Лидерство Америки необходимо по всему миру, и мы предоставим его, потому что решение мировых проблем гораздо более возможно, когда в этом участвуют Соединенные Штаты. Америка в ее лучшем проявлении до сих пор обладает большими возможностями мобилизировать другие страны для лучших целей, чем какая-либо другая страна в мире", - сказал Блинкен своим подчиненным, местные телеканалы вели прямую трансляцию.
Он отметил, что "мир внимательно наблюдает за нами сейчас, они хотят знать, что мы можем залечить раны нашей страны, они хотят видеть, будем ли мы лидировать, показывая пример, будем ли мы отдавать должное внимание дипломатии с нашими союзниками и партнерами, чтобы ответить на такие вызовы нашего времени как пандемия, изменения климата, экономический кризис, угрозы демократии, борьба за расовое равноправие и угрозы нашей безопасности и мировой стабильности со стороны противников и врагов".
При этом, подчеркнул госсекретарь США, "американцы тоже наблюдают за нами, они хотят видеть, защищаем ли мы их благополучие, заботимся об их интересах, знать, что наша внешняя политика ведется для них и их жизней". "Нам предстоит работа, но я уверен, что мы добьёмся успеха", - сказал Блинкен.
"Это новый день для Америки, новый день для мира", - сказал Блинкен, ставший 71-м госсекретарем США. Он заявил, что гордится этой работой и пообещал подчиненным, что не подведет.