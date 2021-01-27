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В МИД оценили перспективы улучшения отношений с США
В МИД оценили перспективы улучшения отношений с США
Отношения России и США пока не улучшатся с продлением договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), они в тупике, расхождения огромные, заявил... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T13:22
2021-01-27T13:39
сергей рябков
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Отношения России и США пока не улучшатся с продлением договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), они в тупике, расхождения огромные, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я знаю, что отношения не улучшатся, потому что они заведены слишком далеко в тупик Вашингтоном. И расхождения огромные по многим вопросам. Но документ (ДСНВ - ред.), уверены, должен быть продлен и будет продлен", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".
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сергей рябков, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

В МИД оценили перспективы улучшения отношений с США

13:22 27.01.2021 (обновлено: 13:39 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Отношения России и США пока не улучшатся с продлением договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), они в тупике, расхождения огромные, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я знаю, что отношения не улучшатся, потому что они заведены слишком далеко в тупик Вашингтоном. И расхождения огромные по многим вопросам. Но документ (ДСНВ - ред.), уверены, должен быть продлен и будет продлен", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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Сергей РябковРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
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