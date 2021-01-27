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В МИД оценили перспективы улучшения отношений с США
В МИД оценили перспективы улучшения отношений с США
Отношения России и США пока не улучшатся с продлением договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), они в тупике, расхождения огромные, заявил... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T13:22
2021-01-27T13:22
2021-01-27T13:39
сергей рябков
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Отношения России и США пока не улучшатся с продлением договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), они в тупике, расхождения огромные, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я знаю, что отношения не улучшатся, потому что они заведены слишком далеко в тупик Вашингтоном. И расхождения огромные по многим вопросам. Но документ (ДСНВ - ред.), уверены, должен быть продлен и будет продлен", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".
https://ria.ru/20210127/razgovor-1594779463.html
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сергей рябков, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире