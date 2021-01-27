https://ria.ru/20210127/ssha-1594775537.html

В МИД оценили перспективы улучшения отношений с США

В МИД оценили перспективы улучшения отношений с США

Отношения России и США пока не улучшатся с продлением договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), они в тупике, расхождения огромные, заявил... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T13:22

2021-01-27T13:22

2021-01-27T13:39

сергей рябков

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/154948/00/1549480066_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_45b6b65f2b95a57654265420072ef2cd.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Отношения России и США пока не улучшатся с продлением договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), они в тупике, расхождения огромные, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я знаю, что отношения не улучшатся, потому что они заведены слишком далеко в тупик Вашингтоном. И расхождения огромные по многим вопросам. Но документ (ДСНВ - ред.), уверены, должен быть продлен и будет продлен", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20210127/razgovor-1594779463.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей рябков, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире