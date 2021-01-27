https://ria.ru/20210127/sprey-1594754761.html

Турецкие ученые разработали спрей, убивающий коронавирус за минуту

Турецкие ученые разработали спрей, убивающий коронавирус за минуту

Сотрудники кафедры микробиологии Университета "Улудаг" в турецкой Бурсе разработали назальный спрей, который, как они утверждают, способен всего за минуту... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T11:32

2021-01-27T11:32

2021-01-27T12:56

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коронавирус covid-19

турция

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в мире

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АНКАРА, 27 янв — РИА Новости. Сотрудники кафедры микробиологии Университета "Улудаг" в турецкой Бурсе разработали назальный спрей, который, как они утверждают, способен всего за минуту уничтожить коронавирус, сообщает газета Daily Sabah.Cпрей Genoxyn, которое полностью убивает вирус, было разработан профессором Шехиме Гюльсюн Темель и докторами Ахметом Юмитом Сабанджи и Гюнейтом Озакином.По словам Сабанджи, исследования начались еще до пандемии коронавируса. "Мы показали, что препарат обладает антибактериальной активностью, а после начала пандемии задумались о том, можем ли мы способствовать борьбе с COVID-19. Наши исследования показали, что спрей убивает вирус на тканях рта и носа, что препятствует его распространению и уменьшает его количество", — пояснил Сабанджи.Темель утверждает, что спрей абсолютно безвреден для эпителиальных клеток на слизистых оболочках. "Более того, мы показали, что он оказывает лечебное действие на эти клетки. Следовательно, его можно безопасно использовать", — сказала она.После того как препарат был усовершенствован с помощью нанотехнологий, его эффект стал более стабильным и он начал оказывать долгосрочное воздействие на определенные молекулы, сообщают ученые. Они утверждают, что спрей показывает высокую эффективность не только против СОVID-19, но и против различных бактерий и грибков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

турция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, турция, наука, в мире