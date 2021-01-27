https://ria.ru/20210127/spasenie-1594831284.html

В Карелии инспекторы ДПС спасли тонувшую в реке девушку

В Карелии инспекторы ДПС спасли тонувшую в реке девушку

Инспекторы дорожно-патрульной службы спасли тонувшую в реке девушку у моста через реку Выг в городе Беломорске, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T17:12

2021-01-27T17:12

2021-01-27T17:37

хорошие новости

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

беломорск

республика карелия

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Инспекторы дорожно-патрульной службы спасли тонувшую в реке девушку у моста через реку Выг в городе Беломорске, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.По данным пресс-службы, инцидент произошел в ночь на 25 января у моста через реку Выг. Во время патрулирования улиц Беломорска инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД Владимир Ларин и Игорь Савинцев узнали от очевидца о прыгнувшем в реку человеке. Полицейские бросились на помощь, использовав при спасении буксировочный трос.Здоровью девушки ничего не угрожает. Решается вопрос о поощрении полицейских.

https://ria.ru/20210122/pozhar-1594096560.html

беломорск

республика карелия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), беломорск, республика карелия, происшествия