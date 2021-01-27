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В Карелии инспекторы ДПС спасли тонувшую в реке девушку
В Карелии инспекторы ДПС спасли тонувшую в реке девушку
Инспекторы дорожно-патрульной службы спасли тонувшую в реке девушку у моста через реку Выг в городе Беломорске, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T17:12
2021-01-27T17:37
хорошие новости
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
беломорск
республика карелия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Инспекторы дорожно-патрульной службы спасли тонувшую в реке девушку у моста через реку Выг в городе Беломорске, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.По данным пресс-службы, инцидент произошел в ночь на 25 января у моста через реку Выг. Во время патрулирования улиц Беломорска инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД Владимир Ларин и Игорь Савинцев узнали от очевидца о прыгнувшем в реку человеке. Полицейские бросились на помощь, использовав при спасении буксировочный трос.Здоровью девушки ничего не угрожает. Решается вопрос о поощрении полицейских.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), беломорск, республика карелия, происшествия

В Карелии инспекторы ДПС спасли тонувшую в реке девушку

17:12 27.01.2021 (обновлено: 17:37 27.01.2021)
 
© Фото : МВД по Республике КарелияИнспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД Владимир Ларин и Игорь Савинцев
Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД Владимир Ларин и Игорь Савинцев - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Фото : МВД по Республике Карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Инспекторы дорожно-патрульной службы спасли тонувшую в реке девушку у моста через реку Выг в городе Беломорске, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

"В Карелии инспекторы дорожно-патрульной службы спасли жизнь тонущей в реке девушке. <…> Вызволив ее из ледяной воды, полицейские поняли, что пострадавшая — 27-летняя местная жительница — не может передвигаться самостоятельно. Инспекторы взяли ее на руки, отнесли в патрульную машину, чтобы она согрелась, и вызвали бригаду скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в ночь на 25 января у моста через реку Выг. Во время патрулирования улиц Беломорска инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД Владимир Ларин и Игорь Савинцев узнали от очевидца о прыгнувшем в реку человеке. Полицейские бросились на помощь, использовав при спасении буксировочный трос.
Здоровью девушки ничего не угрожает. Решается вопрос о поощрении полицейских.
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