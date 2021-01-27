В Карелии инспекторы ДПС спасли тонувшую в реке девушку
17:12 27.01.2021 (обновлено: 17:37 27.01.2021)
© Фото : МВД по Республике КарелияИнспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД Владимир Ларин и Игорь Савинцев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Инспекторы дорожно-патрульной службы спасли тонувшую в реке девушку у моста через реку Выг в городе Беломорске, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
"В Карелии инспекторы дорожно-патрульной службы спасли жизнь тонущей в реке девушке. <…> Вызволив ее из ледяной воды, полицейские поняли, что пострадавшая — 27-летняя местная жительница — не может передвигаться самостоятельно. Инспекторы взяли ее на руки, отнесли в патрульную машину, чтобы она согрелась, и вызвали бригаду скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, инцидент произошел в ночь на 25 января у моста через реку Выг. Во время патрулирования улиц Беломорска инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД Владимир Ларин и Игорь Савинцев узнали от очевидца о прыгнувшем в реку человеке. Полицейские бросились на помощь, использовав при спасении буксировочный трос.
Здоровью девушки ничего не угрожает. Решается вопрос о поощрении полицейских.