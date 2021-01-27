https://ria.ru/20210127/sovfed-1594736490.html
Комитет Совфеда рекомендовал ратифицировать соглашение о продлении ДСНВ
Комитет Совфеда рекомендовал ратифицировать соглашение о продлении ДСНВ
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендовал палате ратифицировать в среду соглашение о продлении ДСНВ, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T09:43
2021-01-27T09:43
2021-01-27T09:43
договор снв-3
совет федерации рф
госдума рф
владимир путин
сша
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендовал палате ратифицировать в среду соглашение о продлении ДСНВ, сообщил РИА Новости источник в комитете.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (ДСНВ), срок действия которого истекает 5 февраля. Согласно документу, договор предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года. Нижняя палата российского парламента рассматривает этот вопрос на своем заседании в среду."Проголосовали за ратификацию соглашения единогласно", - сказал собеседник агентства.Российско-американское соглашение СНВ-3 (ДСНВ), вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.
https://ria.ru/20210127/dsnv-1594735013.html
https://ria.ru/20210127/snv-3-1594721972.html
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договор снв-3, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, сша