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В ОП хотят сделать возрастную идентификацию детей в соцсетях обязательной
В ОП хотят сделать возрастную идентификацию детей в соцсетях обязательной
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил сделать... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T13:43
2021-01-27T13:43
общественная палата рф
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил сделать возрастную идентификацию несовершеннолетних в соцсетях обязательной, а также ввести специальные СИМ-карты для детей."Необходима возрастная идентификация детей в социальных сетях. Сейчас это добровольная часть, она не требует обязательного решения. Но поскольку мы видим, что контент взрослый распространяется среди детей, мы считаем необходимым, что мы можем это потребовать, по крайней мере, потребовать от органов власти принять соответствующие меры, мы как родительское сообщество", - рассказал Рыбальченко на совместном заседании комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей и комиссии ОП Московской области по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке семьи и детства.Общественник также поднял вопрос о необходимости специальных СИМ-карт для детей."Я считаю, что это необходимо, и мы в принципе должны вернуться к этому вопросу. Они могут быть не обязательными, а добровольными. ...Эти СИМ-карты могли бы использоваться для других целей. Например, я считаю, что у нас чрезмерно либеральное законодательство в отношении финансовых возможностей для детей. ...Более 40% наших детей старше 14 лет имеют счета в банках", - отметил Рыбальченко.
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общественная палата рф, московская область (подмосковье), общество

В ОП хотят сделать возрастную идентификацию детей в соцсетях обязательной

13:43 27.01.2021
 
© Depositphotos / stokketeРебенок с ноутбуком
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Depositphotos / stokkete
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил сделать возрастную идентификацию несовершеннолетних в соцсетях обязательной, а также ввести специальные СИМ-карты для детей.
"Необходима возрастная идентификация детей в социальных сетях. Сейчас это добровольная часть, она не требует обязательного решения. Но поскольку мы видим, что контент взрослый распространяется среди детей, мы считаем необходимым, что мы можем это потребовать, по крайней мере, потребовать от органов власти принять соответствующие меры, мы как родительское сообщество", - рассказал Рыбальченко на совместном заседании комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей и комиссии ОП Московской области по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке семьи и детства.
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Общественник также поднял вопрос о необходимости специальных СИМ-карт для детей.
"Я считаю, что это необходимо, и мы в принципе должны вернуться к этому вопросу. Они могут быть не обязательными, а добровольными. ...Эти СИМ-карты могли бы использоваться для других целей. Например, я считаю, что у нас чрезмерно либеральное законодательство в отношении финансовых возможностей для детей. ...Более 40% наших детей старше 14 лет имеют счета в банках", - отметил Рыбальченко.
 
Общественная палата РФМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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