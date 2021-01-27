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В Госдуме готовы принять меры против депутата Сопчука
В Госдуме готовы принять меры против депутата Сопчука
В Госдуме примут меры против депутата Сергея Сопчука, если к парламентариям обратятся из правоохранительных органов, заявил РИА Новости глава думской комиссии... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T17:51
2021-01-27T22:00
сергей сопчук
отари аршба
госдума рф
единая россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Госдуме примут меры против депутата Сергея Сопчука, если к парламентариям обратятся из правоохранительных органов, заявил РИА Новости глава думской комиссии по этике Отари Аршба.Ранее в Замоскворецком суде Москвы сообщили, что активы Сопчука обратили в доход государства. По информации "Коммерсанта", суммарная стоимость конфискованных активов составляет 38 миллиардов рублей. Как указано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости, активы изъяли из-за "отсутствия доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством России о противодействии коррупции". Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.По словам Аршбы, пока к парламентариям с просьбой провести проверку не обращался никто из уполномоченных органов."Если сейчас по решению суда Генпрокуратура или иной правоохранительный орган, которые установили, как следует из решения суда, что он занимался незаконной предпринимательской деятельностью, обратятся в парламент, мы, естественно, будем определяться. Сейчас других комментариев нет. Это связано с тем, что к нам обращается за снятием и лишением только генеральный прокурор по уголовным делам, гражданские процессы проходят без нас, и нас никто информирует об этом", — сказал Аршба.Сергей Сопчук — депутат Госдумы от Приморья, член "Единой России". С 2017 года — глава межрегионального координационного совета партии по Приморью, Сахалину и Якутии.
https://ria.ru/20210127/sopchuk-1594817661.html
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сергей сопчук, отари аршба, госдума рф, единая россия, генеральная прокуратура рф

В Госдуме готовы принять меры против депутата Сопчука

17:51 27.01.2021 (обновлено: 22:00 27.01.2021)
 
© Фото : сайт Законодательного собрания Приморского краяСергей Сопчук
Сергей Сопчук - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Фото : сайт Законодательного собрания Приморского края
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Госдуме примут меры против депутата Сергея Сопчука, если к парламентариям обратятся из правоохранительных органов, заявил РИА Новости глава думской комиссии по этике Отари Аршба.
Ранее в Замоскворецком суде Москвы сообщили, что активы Сопчука обратили в доход государства. По информации "Коммерсанта", суммарная стоимость конфискованных активов составляет 38 миллиардов рублей. Как указано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости, активы изъяли из-за "отсутствия доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством России о противодействии коррупции". Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.
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По словам Аршбы, пока к парламентариям с просьбой провести проверку не обращался никто из уполномоченных органов.
"Если сейчас по решению суда Генпрокуратура или иной правоохранительный орган, которые установили, как следует из решения суда, что он занимался незаконной предпринимательской деятельностью, обратятся в парламент, мы, естественно, будем определяться. Сейчас других комментариев нет. Это связано с тем, что к нам обращается за снятием и лишением только генеральный прокурор по уголовным делам, гражданские процессы проходят без нас, и нас никто информирует об этом", — сказал Аршба.
Сергей Сопчук — депутат Госдумы от Приморья, член "Единой России". С 2017 года — глава межрегионального координационного совета партии по Приморью, Сахалину и Якутии.
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Сергей СопчукОтари АршбаГосдума РФЕдиная РоссияГенеральная прокуратура РФ
 
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