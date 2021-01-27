https://ria.ru/20210127/sopchuk-1594839722.html

В Госдуме готовы принять меры против депутата Сопчука

В Госдуме готовы принять меры против депутата Сопчука

В Госдуме примут меры против депутата Сергея Сопчука, если к парламентариям обратятся из правоохранительных органов, заявил РИА Новости глава думской комиссии... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T17:51

2021-01-27T17:51

2021-01-27T22:00

сергей сопчук

отари аршба

госдума рф

единая россия

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594821796_0:103:1893:1168_1920x0_80_0_0_3999e72472d87349a77999d16bf3b140.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Госдуме примут меры против депутата Сергея Сопчука, если к парламентариям обратятся из правоохранительных органов, заявил РИА Новости глава думской комиссии по этике Отари Аршба.Ранее в Замоскворецком суде Москвы сообщили, что активы Сопчука обратили в доход государства. По информации "Коммерсанта", суммарная стоимость конфискованных активов составляет 38 миллиардов рублей. Как указано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости, активы изъяли из-за "отсутствия доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством России о противодействии коррупции". Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.По словам Аршбы, пока к парламентариям с просьбой провести проверку не обращался никто из уполномоченных органов."Если сейчас по решению суда Генпрокуратура или иной правоохранительный орган, которые установили, как следует из решения суда, что он занимался незаконной предпринимательской деятельностью, обратятся в парламент, мы, естественно, будем определяться. Сейчас других комментариев нет. Это связано с тем, что к нам обращается за снятием и лишением только генеральный прокурор по уголовным делам, гражданские процессы проходят без нас, и нас никто информирует об этом", — сказал Аршба.Сергей Сопчук — депутат Госдумы от Приморья, член "Единой России". С 2017 года — глава межрегионального координационного совета партии по Приморью, Сахалину и Якутии.

https://ria.ru/20210127/sopchuk-1594817661.html

https://ria.ru/20200807/1575473580.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей сопчук, отари аршба, госдума рф, единая россия, генеральная прокуратура рф