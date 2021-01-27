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В Госдуме рассказали о депутате с активами на 38 миллиардов рублей
В Госдуме рассказали о депутате с активами на 38 миллиардов рублей
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов рассказал о депутате Сергее Сопчуке, стоимость конфискованных активов которого... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T16:12
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сергей сопчук
александр старовойтов
госдума рф
происшествия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов рассказал о депутате Сергее Сопчуке, стоимость конфискованных активов которого составила 38 миллиардов рублей.По его словам, парламентарий нечасто выступал на заседаниях.По его словам, по Сопчуку "нельзя было сказать, что у него есть какие-то активы".Ранее пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы сообщила, что активы депутата Сергея Сопчука обратили в доход государства. В материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости, указано, что активы изъяли в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции". По данным "Коммерсанта", суммарная стоимость конфискованных активов составляет 38 миллиардов рублей.
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сергей сопчук, александр старовойтов, госдума рф, происшествия

В Госдуме рассказали о депутате с активами на 38 миллиардов рублей

16:12 27.01.2021 (обновлено: 22:02 27.01.2021)
 
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Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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МОСКВА, 27 янв РИА Новости. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов рассказал о депутате Сергее Сопчуке, стоимость конфискованных активов которого составила 38 миллиардов рублей.
По его словам, парламентарий нечасто выступал на заседаниях.
"Совершенно не создавал никакого впечатления — ни положительного, ни отрицательного. То есть обычный нормальный среднестатистический депутат", — сказал Старовойтов в комментарии для радиостанции "Говорит Москва".
По его словам, по Сопчуку "нельзя было сказать, что у него есть какие-то активы".
Ранее пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы сообщила, что активы депутата Сергея Сопчука обратили в доход государства. В материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости, указано, что активы изъяли в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции". По данным "Коммерсанта", суммарная стоимость конфискованных активов составляет 38 миллиардов рублей.
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Сергей СопчукАлександр СтаровойтовГосдума РФПроисшествия
 
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