https://ria.ru/20210127/sopchuk-1594817661.html

В Госдуме рассказали о депутате с активами на 38 миллиардов рублей

В Госдуме рассказали о депутате с активами на 38 миллиардов рублей

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов рассказал о депутате Сергее Сопчуке, стоимость конфискованных активов которого... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T16:12

2021-01-27T16:12

2021-01-27T22:02

сергей сопчук

александр старовойтов

госдума рф

происшествия

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов рассказал о депутате Сергее Сопчуке, стоимость конфискованных активов которого составила 38 миллиардов рублей.По его словам, парламентарий нечасто выступал на заседаниях.По его словам, по Сопчуку "нельзя было сказать, что у него есть какие-то активы".Ранее пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы сообщила, что активы депутата Сергея Сопчука обратили в доход государства. В материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости, указано, что активы изъяли в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции". По данным "Коммерсанта", суммарная стоимость конфискованных активов составляет 38 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20200807/1575473580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей сопчук, александр старовойтов, госдума рф, происшествия