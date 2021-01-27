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Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
Президенты России и США договорились продлить на пять лет Договор о стратегических наступательных вооружениях. Срок действия документа истекает в феврале 2021... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T18:05
2021-01-27T18:05
2021-01-27T18:05
инфографика
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ракеты
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вооруженные силы рф
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сша
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Президенты России и США договорились продлить на пять лет Договор о стратегических наступательных вооружениях. Срок действия документа истекает в феврале 2021 года. Прежняя администрация Соединенных Штатов отказывалась пролонгировать СНВ-3 в его нынешнем виде. Смотрите в инфографике ria.ru, на каких условиях было заключено это соглашение.
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РИА Новости
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инфографика, россия, ракеты, вооружения, вооруженные силы рф, договор снв-3, вооруженные силы сша, сша