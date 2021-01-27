https://ria.ru/20210127/snv-3-1594817033.html

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)

Президенты России и США договорились продлить на пять лет Договор о стратегических наступательных вооружениях. Срок действия документа истекает в феврале 2021... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T18:05

2021-01-27T18:05

2021-01-27T18:05

инфографика

россия

ракеты

вооружения

вооруженные силы рф

договор снв-3

вооруженные силы сша

сша

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Президенты России и США договорились продлить на пять лет Договор о стратегических наступательных вооружениях. Срок действия документа истекает в феврале 2021 года. Прежняя администрация Соединенных Штатов отказывалась пролонгировать СНВ-3 в его нынешнем виде. Смотрите в инфографике ria.ru, на каких условиях было заключено это соглашение.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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