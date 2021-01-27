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Эксперт: продление ДСНВ станет началом дипломатии в области разоружения
Эксперт: продление ДСНВ станет началом дипломатии в области разоружения
Продление СНВ-3 должно стать началом работы дипломатий США и России в области разоружения, заявил исполнительной директор ассоциации по контролю оружия Дэрил... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T03:07
2021-01-27T03:07
россия
вашингтон
договор снв-3
джо байден
владимир путин
сша
безопасность
политика
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Продление СНВ-3 должно стать началом работы дипломатий США и России в области разоружения, заявил исполнительной директор ассоциации по контролю оружия Дэрил Кимбелл.Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля 2026 года.Он отметил, что ассоциация приветствует деловое и серьезное решение президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена продлить СНВ-3 на пять лет. Сохранение договора, по словам Кимбелла, создаст потенциал для более амбициозных шагов по снижению ядерной опасности.В ассоциации призвали президентов США и РФ в течение следующих 200 дней возобновить переговоры о стратегической стабильности и работу для достижения более обширного взаимного сокращения своих запасов; найти пути взаимодействия с другими ядерными государствами в вопросе разоружения.Как говорится в заявлении Кимбелла, последующие переговоры Байдена и Путина могли бы касаться нестратегического ядерного оружия. Кимбелл призвал новую администрацию США в течение первых 100 дней предпринять шаги по возвращению Америки в Договор по открытому небу.
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россия, вашингтон, договор снв-3, джо байден, владимир путин, сша, безопасность, политика

Эксперт: продление ДСНВ станет началом дипломатии в области разоружения

03:07 27.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Продление СНВ-3 должно стать началом работы дипломатий США и России в области разоружения, заявил исполнительной директор ассоциации по контролю оружия Дэрил Кимбелл.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля 2026 года.
"Продление СНВ-3 должно быть только началом, а не концом дипломатии США и России в области ядерного разоружения. В интересах обоих стран сокращение своих раздутых, дорогостоящих и смертоносных ядерных арсеналов", - говорится в распространенном заявлении Кимбелла.
Он отметил, что ассоциация приветствует деловое и серьезное решение президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена продлить СНВ-3 на пять лет. Сохранение договора, по словам Кимбелла, создаст потенциал для более амбициозных шагов по снижению ядерной опасности.
В ассоциации призвали президентов США и РФ в течение следующих 200 дней возобновить переговоры о стратегической стабильности и работу для достижения более обширного взаимного сокращения своих запасов; найти пути взаимодействия с другими ядерными государствами в вопросе разоружения.
Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали новый договор по СНВ - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
00:56
Договор СНВ-3 между Россией и США
Как говорится в заявлении Кимбелла, последующие переговоры Байдена и Путина могли бы касаться нестратегического ядерного оружия. Кимбелл призвал новую администрацию США в течение первых 100 дней предпринять шаги по возвращению Америки в Договор по открытому небу.
 
РоссияВашингтонДоговор СНВ-3Джо БайденВладимир ПутинСШАБезопасностьПолитика
 
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