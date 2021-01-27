https://ria.ru/20210127/snv-3-1594721972.html

Эксперт: продление ДСНВ станет началом дипломатии в области разоружения

Эксперт: продление ДСНВ станет началом дипломатии в области разоружения

Продление СНВ-3 должно стать началом работы дипломатий США и России в области разоружения, заявил исполнительной директор ассоциации по контролю оружия Дэрил... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T03:07

2021-01-27T03:07

2021-01-27T03:07

россия

вашингтон

договор снв-3

джо байден

владимир путин

сша

безопасность

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594521491_0:73:3000:1761_1920x0_80_0_0_fb5e12295f9a5aa934e3ac924e17298d.jpg

ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Продление СНВ-3 должно стать началом работы дипломатий США и России в области разоружения, заявил исполнительной директор ассоциации по контролю оружия Дэрил Кимбелл.Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля 2026 года.Он отметил, что ассоциация приветствует деловое и серьезное решение президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена продлить СНВ-3 на пять лет. Сохранение договора, по словам Кимбелла, создаст потенциал для более амбициозных шагов по снижению ядерной опасности.В ассоциации призвали президентов США и РФ в течение следующих 200 дней возобновить переговоры о стратегической стабильности и работу для достижения более обширного взаимного сокращения своих запасов; найти пути взаимодействия с другими ядерными государствами в вопросе разоружения.Как говорится в заявлении Кимбелла, последующие переговоры Байдена и Путина могли бы касаться нестратегического ядерного оружия. Кимбелл призвал новую администрацию США в течение первых 100 дней предпринять шаги по возвращению Америки в Договор по открытому небу.

https://ria.ru/20210127/dsnv-1594718669.html

россия

вашингтон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вашингтон, договор снв-3, джо байден, владимир путин, сша, безопасность, политика