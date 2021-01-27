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Соглашение о продлении ДСНВ будет действовать до 5 февраля 2026 года
Соглашение о продлении ДСНВ будет действовать до 5 февраля 2026 года
соглашение о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменяются Россия и США,... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T12:28
2021-01-27T13:01
госдума рф
россия
договор снв-3
сергей рябков
сша
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. соглашение о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменяются Россия и США, где будет подтверждено выполнение внутренних ратификационных процедур, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В соответствии с распоряжением президента Российской Федерации, МИД России провел с американской стороной переговоры по выработке соглашения о продлении договора, заключенного 8 апреля 2010 года. Соглашение оформлено в виде обмена нот, такой обмен состоялся вчера", - сказал Рябков, выступая на пленарном заседании Госдумы.Он отметил, что суть договоренности заключается в том, что действие договора в том виде, в котором он был заключен, продлевается до 5 февраля 2026 года."Соглашение о продлении вступит в силу с даты последней из нот, которыми обмениваются стороны, подтверждающих выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления данного соглашения в силу", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20210127/dogovor-1594750268.html
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госдума рф, россия, договор снв-3, сергей рябков, сша, в мире

Соглашение о продлении ДСНВ будет действовать до 5 февраля 2026 года

12:28 27.01.2021 (обновлено: 13:01 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевДивизия Ракетных войск стратегического назначения в городе Тейково Ивановской области
Дивизия Ракетных войск стратегического назначения в городе Тейково Ивановской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. соглашение о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменяются Россия и США, где будет подтверждено выполнение внутренних ратификационных процедур, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В соответствии с распоряжением президента Российской Федерации, МИД России провел с американской стороной переговоры по выработке соглашения о продлении договора, заключенного 8 апреля 2010 года. Соглашение оформлено в виде обмена нот, такой обмен состоялся вчера", - сказал Рябков, выступая на пленарном заседании Госдумы.
Сергей Железняк - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
11:08
В Госдуме оценили значение продления договора СНВ-3
Он отметил, что суть договоренности заключается в том, что действие договора в том виде, в котором он был заключен, продлевается до 5 февраля 2026 года.
"Соглашение о продлении вступит в силу с даты последней из нот, которыми обмениваются стороны, подтверждающих выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления данного соглашения в силу", - добавил Рябков.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
09:52
Рябков обменялся с послом США нотами о продлении договора СНВ-3
 
Госдума РФРоссияДоговор СНВ-3Сергей РябковСШАВ мире
 
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