https://ria.ru/20210127/snv-1594764912.html

Соглашение о продлении ДСНВ будет действовать до 5 февраля 2026 года

Соглашение о продлении ДСНВ будет действовать до 5 февраля 2026 года

соглашение о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменяются Россия и США,... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T12:28

2021-01-27T12:28

2021-01-27T13:01

госдума рф

россия

договор снв-3

сергей рябков

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в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. соглашение о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменяются Россия и США, где будет подтверждено выполнение внутренних ратификационных процедур, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В соответствии с распоряжением президента Российской Федерации, МИД России провел с американской стороной переговоры по выработке соглашения о продлении договора, заключенного 8 апреля 2010 года. Соглашение оформлено в виде обмена нот, такой обмен состоялся вчера", - сказал Рябков, выступая на пленарном заседании Госдумы.Он отметил, что суть договоренности заключается в том, что действие договора в том виде, в котором он был заключен, продлевается до 5 февраля 2026 года."Соглашение о продлении вступит в силу с даты последней из нот, которыми обмениваются стороны, подтверждающих выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления данного соглашения в силу", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20210127/dogovor-1594750268.html

https://ria.ru/20210127/dogovor-1594738363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, россия, договор снв-3, сергей рябков, сша, в мире