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В Казани рабочий погиб при очистке крыши здания от снега
В Казани рабочий погиб при очистке крыши здания от снега
Рабочий погиб от упавшего на него льда со снегом при очистке крыши производственной базы в Казани, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщил РИА... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T19:32
2021-01-27T19:32
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 27 янв - РИА Новости. Рабочий погиб от упавшего на него льда со снегом при очистке крыши производственной базы в Казани, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев."Днём 21 января рабочий выполнял уборку наледи с крыши здания производственной базы ООО "Техника", расположенной по адресу: Казань, улица Тэцевская, 203. При осуществлении работ по уборке наледи с вышеуказанного здания он находился на стремянке на высоте 2-3 метров, и в результате обрушения и падения на него льда со снегом получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия", - сказал Галиев.Представитель прокуратуры уточнил, что данные работы проводились с разрешения инженера-технолога ООО "Техника".По словам Галиева, прокуратура Московского района Казани направила в следственные органы постановление об уголовном преследовании виновных лиц по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".
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казань, происшествия

В Казани рабочий погиб при очистке крыши здания от снега

19:32 27.01.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КАЗАНЬ, 27 янв - РИА Новости. Рабочий погиб от упавшего на него льда со снегом при очистке крыши производственной базы в Казани, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
"Днём 21 января рабочий выполнял уборку наледи с крыши здания производственной базы ООО "Техника", расположенной по адресу: Казань, улица Тэцевская, 203. При осуществлении работ по уборке наледи с вышеуказанного здания он находился на стремянке на высоте 2-3 метров, и в результате обрушения и падения на него льда со снегом получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия", - сказал Галиев.
Представитель прокуратуры уточнил, что данные работы проводились с разрешения инженера-технолога ООО "Техника".
По словам Галиева, прокуратура Московского района Казани направила в следственные органы постановление об уголовном преследовании виновных лиц по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".
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