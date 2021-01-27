https://ria.ru/20210127/sneg-1594859120.html

В Казани рабочий погиб при очистке крыши здания от снега

В Казани рабочий погиб при очистке крыши здания от снега

Рабочий погиб от упавшего на него льда со снегом при очистке крыши производственной базы в Казани, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщил РИА... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T19:32

2021-01-27T19:32

2021-01-27T19:32

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 27 янв - РИА Новости. Рабочий погиб от упавшего на него льда со снегом при очистке крыши производственной базы в Казани, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев."Днём 21 января рабочий выполнял уборку наледи с крыши здания производственной базы ООО "Техника", расположенной по адресу: Казань, улица Тэцевская, 203. При осуществлении работ по уборке наледи с вышеуказанного здания он находился на стремянке на высоте 2-3 метров, и в результате обрушения и падения на него льда со снегом получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия", - сказал Галиев.Представитель прокуратуры уточнил, что данные работы проводились с разрешения инженера-технолога ООО "Техника".По словам Галиева, прокуратура Московского района Казани направила в следственные органы постановление об уголовном преследовании виновных лиц по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

https://ria.ru/20210126/gibel-1594647632.html

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, происшествия