https://ria.ru/20210127/slezhka-1594717440.html

Специалист объяснил, как за вами следит камера Instagram

Специалист объяснил, как за вами следит камера Instagram

Обычно доступ к включению на смартфоне камеры и микрофона возможен только при активации устройства непосредственно пользователем. Но бывают ситуации, когда в... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T01:12

2021-01-27T01:12

2021-01-27T01:18

россия

денис кусков

instagram, inc.

технологии

общество

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Выявлен метод слежки Instagram через камеру

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Обычно доступ к включению на смартфоне камеры и микрофона возможен только при активации устройства непосредственно пользователем. Но бывают ситуации, когда в Instagram или других приложениях смартфона камера и микрофон включались вне зависимости от желания владельца телефона, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.При этом все компании, которые были замечены в такого рода нарушениях, заявляли о том, что это случайность, и такого быть не должно."При этом надо понимать, что, обладая сотовым телефоном, вы становитесь человеком, о котором все известно: транзакции, путешествия, локации с помощью геоданных", — подытожил он.

https://ria.ru/20210126/geolokatsiya-1594563201.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, денис кусков, instagram, inc., технологии, общество