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Специалист объяснил, как за вами следит камера Instagram
Специалист объяснил, как за вами следит камера Instagram
Обычно доступ к включению на смартфоне камеры и микрофона возможен только при активации устройства непосредственно пользователем. Но бывают ситуации, когда в... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T01:12
2021-01-27T01:18
россия
денис кусков
instagram, inc.
технологии
общество
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Выявлен метод слежки Instagram через камеру
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Обычно доступ к включению на смартфоне камеры и микрофона возможен только при активации устройства непосредственно пользователем. Но бывают ситуации, когда в Instagram или других приложениях смартфона камера и микрофон включались вне зависимости от желания владельца телефона, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.При этом все компании, которые были замечены в такого рода нарушениях, заявляли о том, что это случайность, и такого быть не должно."При этом надо понимать, что, обладая сотовым телефоном, вы становитесь человеком, о котором все известно: транзакции, путешествия, локации с помощью геоданных", — подытожил он.
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россия, денис кусков, instagram, inc., технологии, общество

Специалист объяснил, как за вами следит камера Instagram

01:12 27.01.2021 (обновлено: 01:18 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Instagram
Социальная сеть Instagram - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Обычно доступ к включению на смартфоне камеры и микрофона возможен только при активации устройства непосредственно пользователем. Но бывают ситуации, когда в Instagram или других приложениях смартфона камера и микрофон включались вне зависимости от желания владельца телефона, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.
"К сожалению, были не единичные случаи, когда в Instagram или других соцсетях камера или микрофон включались вне зависимости от желания пользователя, например, при просмотре ленты новостей, использовании чата", — рассказал Кусков.
При этом все компании, которые были замечены в такого рода нарушениях, заявляли о том, что это случайность, и такого быть не должно.
"При этом надо понимать, что, обладая сотовым телефоном, вы становитесь человеком, о котором все известно: транзакции, путешествия, локации с помощью геоданных", — подытожил он.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 01:13
Специалист рассказал, как найти любой смартфон без геолокации
 
РоссияДенис КусковInstagram, Inc.ТехнологииОбщество
 
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