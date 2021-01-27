https://ria.ru/20210127/slezhka-1594717440.html
Специалист объяснил, как за вами следит камера Instagram
Специалист объяснил, как за вами следит камера Instagram
Обычно доступ к включению на смартфоне камеры и микрофона возможен только при активации устройства непосредственно пользователем. Но бывают ситуации, когда в... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T01:12
2021-01-27T01:12
2021-01-27T01:18
россия
денис кусков
instagram, inc.
технологии
общество
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Выявлен метод слежки Instagram через камеру
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Обычно доступ к включению на смартфоне камеры и микрофона возможен только при активации устройства непосредственно пользователем. Но бывают ситуации, когда в Instagram или других приложениях смартфона камера и микрофон включались вне зависимости от желания владельца телефона, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.При этом все компании, которые были замечены в такого рода нарушениях, заявляли о том, что это случайность, и такого быть не должно."При этом надо понимать, что, обладая сотовым телефоном, вы становитесь человеком, о котором все известно: транзакции, путешествия, локации с помощью геоданных", — подытожил он.
https://ria.ru/20210126/geolokatsiya-1594563201.html
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