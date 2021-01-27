https://ria.ru/20210127/shutka-1594720332.html
Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Путиным
Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Путиным
Президент США Джо Байден пошутил в ответ на вопрос журналиста о разговоре с президентом России Владимиром Путиным, трансляцию пресс-конференции вел телеканал... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T01:52
2021-01-27T01:52
2021-01-27T11:26
россия
совет безопасности оон
джо байден
владимир путин
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Байден пошутил про разговор с Путиным
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил в ответ на вопрос журналиста о разговоре с президентом России Владимиром Путиным, трансляцию пресс-конференции вел телеканал C-SPAN.В конце мероприятия журналист из зала спросил покидающего помещение американского лидера, о чем он разговаривал с главой России.Во вторник Путин и Байден впервые после инаугурации нового американского лидера провели телефонный разговор.
https://ria.ru/20210126/razgovor-1594706827.html
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россия, совет безопасности оон, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире