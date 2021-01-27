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Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Путиным
Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Путиным
Президент США Джо Байден пошутил в ответ на вопрос журналиста о разговоре с президентом России Владимиром Путиным, трансляцию пресс-конференции вел телеканал... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T01:52
2021-01-27T11:26
россия
совет безопасности оон
джо байден
владимир путин
сша
украина
в мире
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Байден пошутил про разговор с Путиным
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил в ответ на вопрос журналиста о разговоре с президентом России Владимиром Путиным, трансляцию пресс-конференции вел телеканал C-SPAN.В конце мероприятия журналист из зала спросил покидающего помещение американского лидера, о чем он разговаривал с главой России.Во вторник Путин и Байден впервые после инаугурации нового американского лидера провели телефонный разговор.
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россия, совет безопасности оон, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире

Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Путиным

01:52 27.01.2021 (обновлено: 11:26 27.01.2021)
 
© AFP 2020 / Doug Mills-Pool/Getty ImagesПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© AFP 2020 / Doug Mills-Pool/Getty Images
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил в ответ на вопрос журналиста о разговоре с президентом России Владимиром Путиным, трансляцию пресс-конференции вел телеканал C-SPAN.
В конце мероприятия журналист из зала спросил покидающего помещение американского лидера, о чем он разговаривал с главой России.
"О вас. Он шлет наилучшие пожелания", — ответил Байден.
Во вторник Путин и Байден впервые после инаугурации нового американского лидера провели телефонный разговор.
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 21:37
Раскрыты подробности телефонного разговора Путина и Байдена
 
РоссияСовет Безопасности ООНДжо БайденВладимир ПутинСШАУкраинаВ мире
 
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