https://ria.ru/20210127/shutka-1594720332.html

Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Путиным

Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Путиным

Президент США Джо Байден пошутил в ответ на вопрос журналиста о разговоре с президентом России Владимиром Путиным, трансляцию пресс-конференции вел телеканал... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T01:52

2021-01-27T01:52

2021-01-27T11:26

россия

совет безопасности оон

джо байден

владимир путин

сша

украина

в мире

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Байден пошутил про разговор с Путиным

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил в ответ на вопрос журналиста о разговоре с президентом России Владимиром Путиным, трансляцию пресс-конференции вел телеканал C-SPAN.В конце мероприятия журналист из зала спросил покидающего помещение американского лидера, о чем он разговаривал с главой России.Во вторник Путин и Байден впервые после инаугурации нового американского лидера провели телефонный разговор.

https://ria.ru/20210126/razgovor-1594706827.html

россия

сша

украина

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2021

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россия, совет безопасности оон, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире