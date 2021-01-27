https://ria.ru/20210127/shakhter-1594723980.html
На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту гибели работника в шахте на Чукотке в начале января, сообщает региональное СУСК... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T04:51
2021-01-27T04:51
2021-01-27T04:51
россия
эгвекинот
чукотка
владивосток
иультинский район
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту гибели работника в шахте на Чукотке в начале января, сообщает региональное СУСК РФ.Ранее следователи сообщали, что 5 января при ведении горных работ в шахте, расположенной в 430 километрах от городского округа Эгвекинот Иультинского района, произошло обрушение кровли шахты, вследствие чего работник ООО "Артель старателей "Шахтер" погиб.По версии следствия, трагический инцидент произошел из-за нарушения правил безопасности при ведении горных работ, поэтому кровля обрушилась.На месте происшествия работает следственная группа.
https://ria.ru/20210122/shakhta-1594100662.html
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россия, эгвекинот, чукотка, владивосток, иультинский район, происшествия