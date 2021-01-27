https://ria.ru/20210127/sekta-1594646426.html

Чувство ритма: как жертвы культа ИРЛЕМ теряют деньги и здоровье

Чувство ритма: как жертвы культа ИРЛЕМ теряют деньги и здоровье

Уже почти 30 лет в России действует культ ИРЛЕМ, основанный на учении писательницы Евдокии Лучезарновой. В мероприятиях секты участвуют космонавт Олег Артемьев, РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T08:00

2021-01-27T08:00

2021-01-27T08:09

секты

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Вячеслав Иванов, Юлия Ахмедова, Алексей Аликин. Уже почти 30 лет в России действует культ ИРЛЕМ, основанный на учении писательницы Евдокии Лучезарновой. В мероприятиях секты участвуют космонавт Олег Артемьев, сотрудники Госдумы и Высшей школы экономики. Адепты тратят все деньги на онлайн-тренинги и покупку книг. Они не верят в естественное происхождение COVID-19 и от болезней защищаются чтением стихов.Космические карты С букетом белых роз в руках и широкой улыбкой на лице в банкетном зале стоит российский космонавт Олег Артемьев. Недавно он вернулся из второго полета, провел на МКС больше полугода. Со стороны кажется — общается с почитателями. "Олег Германович — наш 118-й космонавт (России и СССР. — Прим. ред.). Выполнял для нас ответственное поручение", — говорит женщина, вручившая цветы. Так в октябре 2018-го космонавт встречался с представителями ИРЛЕМ. Религиоведы относят организацию к новым движениям, которые пользуются научными терминами. Как, например, сайентологи. Артемьев передал лидерам ИРЛЕМ реликвию — листы бумаги с "координатами участников культа в лучевой вселенной" — места в параллельной реальности, куда адепты стремятся попасть. Космос они считают местом силы, а таинственные лучевые карты отправили на МКС, чтобы зарядить энергией. Артемьев провел в открытом космосе почти восемь часов. Побывали ли лучевые карты за пределами станции — неизвестно. Бывшие приверженцы секты рассказали, что у Артемьева в ИРЛЕМ якобы высокий статус: он получил собственные "координаты" в так называемой ритмологической вселенной. Такой чести обычно удостаивают самых преданных членов организации, вложивших много времени и денег. Впрочем, не исключено, что Артемьева привлекали ради пиара. Сам Артемьев комментировать ситуацию отказался. "Я — луч"Основательница ИРЛЕМ Евдокия Марченко родилась в маленьком городе Щучье в Курганской области. В юности ее интерес к космосу был чисто научным. Получив диплом факультета астрофизики и геодезии Уральского государственного университета, она устроилась в Специальное конструкторское бюро по ракетам дальнего действия (СКБ-385). В конце 1980-х увлечение астрологией привело Марченко в Ассоциацию экстрасенсов Южного Урала. Дипломированный астрофизик начинает читать на собраниях эзотериков собственные стихи, которые называет "ритмами". Через несколько лет Марченко собирает единомышленников и создает движение ритмологов под названием "Радастея". Организация разрасталась, участвовала в научных конференциях, ее рекламировали звезды эстрады. После нескольких переименований в 2002-м движение превратилось в Институт ритмологии Евдокии Марченко — сокращенно ИРЛЕМ. Примерно в это же время сама Марченко сменила фамилию на Лучезарнову. У ИРЛЕМ появились филиалы в крупных российских городах и даже за границей — на Украине и Кипре. Открылся собственный магазин "Живая книга" — там продавались труды Марченко. Сегодня основательница культа ведет роскошный образ жизни. В социальных сетях регулярно постит фотографии из кругосветных путешествий — на яхтах и частных самолетах.Юридически движение состоит из нескольких компаний, зарегистрированных на ближайших соратников Марченко. Одним из учредителей ЧУ "ИРЛЕМ" (головной фирмы), по данным базы СПАРК, значится Елена Юрьевна Глушкова. Человек с таким именем работает в управлении Госдумы по работе с обращениями граждан. На сайте нижней палаты указано, что Глушкова — начальник информационно-аналитического отдела. Связаться с Глушковой и самой Марченко РИА Новости не удалось.Практика ИРЛЕМа имеет эзотерический или религиозный характер: положения о "прошлых жизнях", "лучевых вселенных", "телепатии и телекинезе", "изменения группы крови силой мысли". Научных обоснований нет — материал подается как аксиома.Тем не менее приверженцы ИРЛЕМ считают ритмологию наукой и убеждены: постичь истину можно только через учение Марченко. Сектантскую деятельность в организации отрицают. "Один из признаков секты — обожествление лидера. Я не бог. Я — луч", — говорит Марченко. Ритмы на все случаи жизниВ ИРЛЕМ работают ритмологи и методоны — консультанты и их учителя. Сейчас они ушли в онлайн, где оказывают платные услуги. Помимо основной работы, у каждого "сотрудника" есть план по привлечению новых участников.Мы поговорили с несколькими консультантами. Услуга "ритмологического анализа" по Skype стоит в среднем две тысячи рублей. Клиент рассказывает о проблеме, а ритмолог производит за экраном монитора некие "магические" действия. Консультанту Александру из Санкт-Петербурга на вид за сорок, в ИРЛЕМ он уже больше двадцати лет. Уверен, что благодаря ритмологии победил открытую форму туберкулеза без помощи врачей. Впрочем, по его мнению, занятия уберегают от чего угодно. Не исключение и COVID-19. Таких специалистов в Сети — несколько сотен. Сейчас в рабочем чате ИРЛЕМ в Skype 417 человек. Среди них есть даже сотрудники научных учреждений. Например, старший администратор факультета экономических наук ВШЭ Марина Романова подрабатывает ритмологом — помогает налаживать личную жизнь. Инженер-электрик по образованию, 59-летняя Романова увлекалась трудами Марченко еще в 2004-м. Коллеги — "преподаватели с мировым именем" — интересуются ее увлечением. "Однажды я проводила для них струнный бал. Я вообще активно пропагандирую ритмологию, потому что она перевернула мою жизнь", — добавляет Романова. На обучающие программы она потратила 150 тысяч рублей. Теперь зарабатывает: ее часовая консультация стоит три тысячи. Ритмологи, по словам бывших участников секты, получают не больше 30 процентов денег клиента. Остальное достается основателю учения. При этом свои средства ритмологи все равно тратят на культ. Как наркозависимый Для многих пребывание в секте оказалось разрушительным: теряли близких, работу, деньги, а иногда и самих себя.В ИРЛЕМ мужчина попал, когда ему было около сорока. Культ не отпускал его 12 лет. Мероприятия давали "приливы радости и полноты жизни, избавляли от депрессии". Основательницу секты Волк боготворил. Погрузился в ее учение: покупал книги, ходил на платные семинары, посещал дорогие выездные тренинги. От Волка и других адептов требовалось углубленное изучение каждого труда Марченко. Книги обязательно следовало покупать: бесплатные образцы якобы не имели "силы". Только спустя много он лет он осознал, что секта наносит вред. Он потратил все накопления, лишился загородного дома, рассорился с друзьями.До ИРЛЕМ Мария из Екатеринбурга была инженером-конструктором на заводе, пока тот не закрылся в 1997-м. Женщина освоила профессию кассира и проработала за прилавком до пенсии. В организацию вступила еще в начале нулевых вместе с родственниками — сыном, дочерью, сестрой и матерью. Практически весь семейный бюджет тратили на секту. Очнулась женщина спустя много лет. Вытащила из секты мать и детей, которые выросли на учении Марченко. Многие бывшие приверженцы культа говорят, что покидали ИРЛЕМ по финансовым причинам: денег не хватало уже на еду. Вместе с этим приходило и осознание бесполезности чтения ритмов. Но потеря средств — лишь верхушка айсберга. Иногда увлечения ритмологией заканчиваются болезнями и даже летально.Ритм как лекарство В организации считают, что все недуги — "от дурных мыслей". Вместо лечения отгоняют негативные эмоции чтением ритмов.Андрей Иванов из Санкт-Петербурга так потерял родственницу. Поднялось давление, она отказалась обращаться к врачам и осталась дома — "лечиться" ритмами. Умерла от кровоизлияния в мозг.В ИРЛЕМ, по словам Иванова, не говорят "не ходи к врачам". Однако внушают, что необходимость медицинской помощи возникает только из-за недостаточного погружения в учение. Тридцатичетырехлетняя Виктория Мурашкина после ИРЛЕМ оказалась в психиатрической больнице. Женщина была преданным адептом культа, тратила на него все свободное время и деньги. Спустя семь лет стала слышать "голоса". Когда поняла, что ритмы не помогают, а только ухудшают психическое состояние, обратилась за помощью. Мурашкина провела несколько месяцев в клинике и даже после выписки продолжает принимать нейролептики. "Голоса стали тише, но так и не ушли", — признается она. После выхода из ИРЛЕМ Мурашкина обратилась в православие. Мошенничество в особо крупном Организации, обещающие за плату "решение любых проблем", регулярно становятся объектами уголовного преследования. Так, например, в 2008-м к 11 годам тюрьмы приговорили основателя "Учения о всеобщем спасении и гармоничном развитии" и "Хартии ДРУГГ" Григория Грабового. Еще с девяностых он занимался целительством и экстрасенсорикой. Особое внимание привлек после теракта в Беслане: обещал матерям воскресить за деньги погибших детей.Андрей Попов, больше известный как Бог Кузя, получил срок за мошенничество в особо крупном размере. Псевдоправославная "Секта бога Кузи" существовала в России с конца 1990-х. Попов называл себя реинкарнацией Христа, Девы Марии и других знаковых религиозных фигур. Заработал более семи миллионов рублей — заставлял адептов покупать религиозную атрибутику, литературу и жертвовать якобы на строительство храма. По данным РИА Новости, пострадавшие неоднократно заявляли на ИРЛЕМ в полицию, но расследований силовики пока не проводили.

https://ria.ru/20201103/ioannikiy-1582723913.html

https://ria.ru/20200819/1575995854.html

https://ria.ru/20200622/1573203704.html

https://ria.ru/20200923/padenie-lzhekhrista-zaderzhany-lidery-sekty-tserkov-poslednego-zaveta-1577683164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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