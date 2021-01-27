https://ria.ru/20210127/scott-1594783172.html

Ридли Скотт представил трейлер фильма об одном дне жизни на Земле

Ридли Скотт представил трейлер фильма об одном дне жизни на Земле

В Сети появился трейлер документального фильма "Жизнь за один день" продюсера Ридли Скотта ("Чужой", "Гладиатор", "Солдат Джейн") и режиссера Кевина... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T19:48

2021-01-27T19:48

2021-01-27T19:48

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чёрный сентябрь

мюнхен

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. В Сети появился трейлер документального фильма "Жизнь за один день" продюсера Ридли Скотта ("Чужой", "Гладиатор", "Солдат Джейн") и режиссера Кевина Макдональда.В ленте будет показано, как люди из разных стран провели 25 июля 2020 года. Ролики снимали пользователи YouTube. Они рассказали о повседневных заботах и необычных событиях, поделились личными переживаниями и важными мыслями. Предыдущий фильм вышел десять лет назад, его также продюсировал Ридли Скотт, в нем было запечатлено, что произошло на Земле 24 июля 2010 года. 80 тысяч людей из 192 стран прислали свои ролики, снятые в тот день.Премьера нового выпуска "Жизни за один день" состоится на на кинофестивале "Сандэнс" и на YouTubе 6 февраля.Кевин Макдональд — обладатель премии "Оскар" за документально-исторический фильм "Однажды в сентябре" о том, как палестинская террористическая организация "Черный сентябрь" захватила в заложники и впоследствии убила израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. В ленту вошло интервью, которое режиссер взял у последнего выжившего террориста.

https://ria.ru/20210127/dyatlova-1594674143.html

мюнхен

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2021

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кино и сериалы, новости культуры, ридли скотт, чёрный сентябрь , мюнхен