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Ридли Скотт представил трейлер фильма об одном дне жизни на Земле
Ридли Скотт представил трейлер фильма об одном дне жизни на Земле
В Сети появился трейлер документального фильма "Жизнь за один день" продюсера Ридли Скотта ("Чужой", "Гладиатор", "Солдат Джейн") и режиссера Кевина... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T19:48
2021-01-27T19:48
2021-01-27T19:48
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новости культуры
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. В Сети появился трейлер документального фильма "Жизнь за один день" продюсера Ридли Скотта ("Чужой", "Гладиатор", "Солдат Джейн") и режиссера Кевина Макдональда.В ленте будет показано, как люди из разных стран провели 25 июля 2020 года. Ролики снимали пользователи YouTube. Они рассказали о повседневных заботах и необычных событиях, поделились личными переживаниями и важными мыслями. Предыдущий фильм вышел десять лет назад, его также продюсировал Ридли Скотт, в нем было запечатлено, что произошло на Земле 24 июля 2010 года. 80 тысяч людей из 192 стран прислали свои ролики, снятые в тот день.Премьера нового выпуска "Жизни за один день" состоится на на кинофестивале "Сандэнс" и на YouTubе 6 февраля.Кевин Макдональд — обладатель премии "Оскар" за документально-исторический фильм "Однажды в сентябре" о том, как палестинская террористическая организация "Черный сентябрь" захватила в заложники и впоследствии убила израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. В ленту вошло интервью, которое режиссер взял у последнего выжившего террориста.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кино и сериалы, новости культуры, ридли скотт, чёрный сентябрь , мюнхен
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. В Сети появился трейлер документального фильма "Жизнь за один день" продюсера Ридли Скотта ("Чужой", "Гладиатор", "Солдат Джейн") и режиссера Кевина Макдональда.
В ленте будет показано, как люди из разных стран провели 25 июля 2020 года. Ролики снимали пользователи YouTube. Они рассказали о повседневных заботах и необычных событиях, поделились личными переживаниями и важными мыслями.
Предыдущий фильм вышел десять лет назад, его также продюсировал Ридли Скотт, в нем было запечатлено
, что произошло на Земле 24 июля 2010 года. 80 тысяч людей из 192 стран прислали свои ролики, снятые в тот день.
Премьера нового выпуска "Жизни за один день" состоится на на кинофестивале "Сандэнс" и на YouTubе 6 февраля.
Кевин Макдональд — обладатель премии "Оскар" за документально-исторический фильм "Однажды в сентябре" о том, как палестинская террористическая организация "Черный сентябрь" захватила в заложники и впоследствии убила израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. В ленту вошло интервью, которое режиссер взял у последнего выжившего террориста.