https://ria.ru/20210127/ryazan-1594846812.html

Рязанский губернатор отметил важность символики городов и районов области

Рязанский губернатор отметил важность символики городов и районов области

Символика каждого муниципального образования Рязанской области является мощным объединяющим началом для его жителей, заявил в среду губернатор Николай Любимов... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T18:24

2021-01-27T18:24

2021-01-27T18:24

рязанская область

николай любимов

рязань

рязанская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155794/67/1557946709_0:7:2836:1602_1920x0_80_0_0_79a3a59e7ff5788c03245610ba7c5ef1.jpg

РЯЗАНЬ, 27 янв - РИА Новости. Символика каждого муниципального образования Рязанской области является мощным объединяющим началом для его жителей, заявил в среду губернатор Николай Любимов на церемонии вручения свидетельств о государственной регистрации официальной символики муниципальных образований региона в Государственном геральдическом регистре РФ.Любимов подчеркнул, что регион стал первым субъектом в стране, где были разработаны, утверждены и зарегистрированы символы региона, всех районов и городов областного подчинения. После вступления в силу 131-го федерального закона эта деятельность продолжилась еще более активно. Сейчас официальная символика формируется для городских и сельских поселений. Порядка 70% в настоящее время уже имеют свой герб и флаг."При разработке проектов изучалась история сельских территорий, их география, народные традиции и ремесла, виды хозяйственной деятельности. Все отличительные особенности и исторические детали учтены и отражены в геральдических символах. Важно, что в принятии решений о том, какой быть официальной символике поселения, принимали участие местные жители. Символика является мощным объединяющим началом для жителей муниципального образования. Она формирует у людей чувство гордости за свою малую родину, укрепляет патриотический настрой, воспитывает в молодежи уважение к великому прошлому своей страны, своего региона, своего города или поселка, учит быть ответственными за их настоящее и будущее", – сказал губернатор.Николай Любимов также вручил знак "240 лет Рязанской губернии" автору символики муниципальных образований региона, члену геральдического совета при губернаторе Рязанской области Михаилу Шелковенко."При самом активном личном участии Михаила Константиновича формировался облик должностных символов главы региона. Разработаны основные положения законов о гербе и о флаге Рязанской области, города Рязани, других муниципальных образований. Целый ряд региональных наград разработан также под его профессиональным руководством. Я рад, что у нас есть возможность отметить сегодня его многолетний плодотворный и очень значимый для Рязанской области труд", – отметил губернатор.Всего в ходе торжественной церемонии было вручено 34 свидетельства о государственной регистрации официальной символики муниципальных образований Рязанской области в Государственном геральдическом регистре РФ. Их передали руководителям сельских поселений семи районов региона.

https://ria.ru/20201202/ryazan-1587407768.html

https://ria.ru/20210121/lyubimov-1594041357.html

https://ria.ru/20210127/yaponiya-1594787668.html

рязань

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай любимов, рязань, рязанская область, общество