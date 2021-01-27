https://ria.ru/20210127/ryabkov-1594753663.html

Рябков не исключил досрочного выхода России из ДСНВ

Рябков не исключил досрочного выхода России из ДСНВ

В Москве не исключают досрочного выхода из ДСНВ в случае, если США будут предпринимать попытки подорвать безопасность России, такая возможность в договоре... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T11:27

2021-01-27T11:27

2021-01-27T11:27

россия

договор снв-3

госдума рф

сергей рябков

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Москве не исключают досрочного выхода из ДСНВ в случае, если США будут предпринимать попытки подорвать безопасность России, такая возможность в договоре предусмотрена, но сейчас не время рассуждать о негативных сценариях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Все оговорки, все заявления, все элементы ратификационного пакета 2011 года остаются в силе. Не хотелось бы сейчас рассуждать о негативных сценариях, но по факту мы имеем ситуацию, когда любое возможное разрушительное действие с американской стороны в этой сфере и попытка подорвать нашу безопасность, если будет оценена как имеющая столь далеко идущие последствия, что они требуют выхода из договора, соответствующее решение вполне по процедуре допустимо", - сказал Рябков журналистам."Но ещё раз подчеркиваю, мы этого не хотим и мы будем работать в пользу укрепления режима контроля над вооружениями через новые переговоры с США. Рассчитываем, что когда сформируется внешнеполитическая команда в Вашингтоне, мы достаточно оперативно проконсультируемся и затем эти переговоры могут быть запущены", - добавил Рябков.Во вторник президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор. В этот же день Путин внёс в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20210127/dogovor-1594750268.html

https://ria.ru/20210127/dogovor-1594736094.html

https://ria.ru/20210127/dsnv-1594718669.html

россия

сша

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россия, договор снв-3, госдума рф, сергей рябков, джо байден, владимир путин, сша, в мире