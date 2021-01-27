https://ria.ru/20210127/ryabkov-1594752258.html
Рябков: планов по переговорам с США по стратегической стабильности нет
Рябков: планов по переговорам с США по стратегической стабильности нет
Конкретных планов по началу переговоров с США по всему комплексу вопросов стратегической стабильности в настоящий момент нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:21
2021-01-27T11:21
2021-01-27T11:21
россия
договор снв-3
сергей рябков
сша
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Конкретных планов по началу переговоров с США по всему комплексу вопросов стратегической стабильности в настоящий момент нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, пока нет. Пока мы решаем первоочередную задачу", - сказал Рябков.
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россия, договор снв-3, сергей рябков, сша