https://ria.ru/20210127/ryabkov-1594750136.html

Россия надеется на углубленный диалог с США по вооружениям, заявил Рябков

Россия надеется на углубленный диалог с США по вооружениям, заявил Рябков

Россия рассчитывает использовать пять лет, на которые продлевается договор об СНВ-3, чтобы развернуть с США углубленный и интенсивный диалог о будущем контроля... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T11:08

2021-01-27T11:08

2021-01-27T11:08

договор снв-3

госдума рф

сергей рябков

джо байден

владимир путин

сша

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия рассчитывает использовать пять лет, на которые продлевается договор об СНВ-3, чтобы развернуть с США углубленный и интенсивный диалог о будущем контроля над вооружениями, заявил в среду замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков."Это время мы рассчитываем использовать для того, чтобы развернуть с США углубленные, интенсивные переговоры о будущем контроля над вооружениями с целью выработки нового уравнения безопасности, которое охватывало бы все факторы, влияющие на поддержание международной безопасности, стратегической стабильности", - сказал Рябков журналистам.Во вторник президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор. В этот же день Путин внёс в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20210127/dsnv-1594718669.html

https://ria.ru/20210127/dsnv-1594735013.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор снв-3, госдума рф, сергей рябков, джо байден, владимир путин, сша