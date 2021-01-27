https://ria.ru/20210127/ryabkov-1594750136.html
Россия надеется на углубленный диалог с США по вооружениям, заявил Рябков
Россия надеется на углубленный диалог с США по вооружениям, заявил Рябков
Россия рассчитывает использовать пять лет, на которые продлевается договор об СНВ-3, чтобы развернуть с США углубленный и интенсивный диалог о будущем контроля... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:08
2021-01-27T11:08
2021-01-27T11:08
договор снв-3
госдума рф
сергей рябков
джо байден
владимир путин
сша
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия рассчитывает использовать пять лет, на которые продлевается договор об СНВ-3, чтобы развернуть с США углубленный и интенсивный диалог о будущем контроля над вооружениями, заявил в среду замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков."Это время мы рассчитываем использовать для того, чтобы развернуть с США углубленные, интенсивные переговоры о будущем контроля над вооружениями с целью выработки нового уравнения безопасности, которое охватывало бы все факторы, влияющие на поддержание международной безопасности, стратегической стабильности", - сказал Рябков журналистам.Во вторник президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор. В этот же день Путин внёс в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://ria.ru/20210127/dsnv-1594718669.html
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договор снв-3, госдума рф, сергей рябков, джо байден, владимир путин, сша
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Россия рассчитывает использовать пять лет, на которые продлевается договор об СНВ-3, чтобы развернуть с США
углубленный и интенсивный диалог о будущем контроля над вооружениями, заявил в среду замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков
.
"Это время мы рассчитываем использовать для того, чтобы развернуть с США углубленные, интенсивные переговоры о будущем контроля над вооружениями с целью выработки нового уравнения безопасности, которое охватывало бы все факторы, влияющие на поддержание международной безопасности, стратегической стабильности", - сказал Рябков журналистам.
Во вторник президенты РФ и США Владимир Путин
и Джо Байден
провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор. В этот же день Путин внёс в Госдуму
соответствующий законопроект о ратификации соглашения.
Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.