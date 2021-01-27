https://ria.ru/20210127/ryabkov-1594748501.html

Рябков прокомментировал идею о заморозке ядерных боезарядов на год

Рябков прокомментировал идею о заморозке ядерных боезарядов на год

Возвращаться сейчас к идее о взаимной заморозке ядерных боезарядов на год нет оснований, это предложение было сделано Россией предыдущей администрации США,... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T11:03

2021-01-27T11:03

2021-01-27T11:40

джо байден

владимир путин

в мире

россия

договор снв-3

сергей рябков

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564638816_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_9c7e1e0b1e93d4c18ae95e88caca2ffa.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Возвращаться сейчас к идее о взаимной заморозке ядерных боезарядов на год нет оснований, это предложение было сделано Россией предыдущей администрации США, которая не хотела продлевать ДСНВ в нынешнем виде, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Идея о заморозке боезарядов шла в пакете с идеей согласиться с американским предложением продлить договор на год. Это свидетельствовало о серьёзном и ответственном отношении Москвы к диалогу с предыдущей администрацией, как и нынешняя договорённость свидетельствует об этом применительно к новой администрации. Хочу сказать, что мы работали неконъюнктурно, мы искали решение и проявляли разумную гибкость", - сказал Рябков.Он отметил, что когда Москва увидела, что "американская сторона выдвигает абсолютно неприемлемые условия, выполнение которых, если бы мы на них согласились, означало бы подрыв важных элементов системы обеспечения нашей национальной безопасности, мы естественно, не пошли навстречу США"."Можно сказать, что те наши предложения были обнулены. Сейчас к ним возвращаться оснований нет. Мы будем вести переговоры с другой отправной точки", - добавил замминистра.Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля 2026 года.

https://ria.ru/20210127/dogovor-1594750268.html

https://ria.ru/20210127/dsnv-1594718669.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, владимир путин, в мире, россия, договор снв-3, сергей рябков, сша