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https://ria.ru/20210127/ryabkov-1594748501.html
Рябков прокомментировал идею о заморозке ядерных боезарядов на год
Рябков прокомментировал идею о заморозке ядерных боезарядов на год
Возвращаться сейчас к идее о взаимной заморозке ядерных боезарядов на год нет оснований, это предложение было сделано Россией предыдущей администрации США,... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:03
2021-01-27T11:40
джо байден
владимир путин
в мире
россия
договор снв-3
сергей рябков
сша
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Возвращаться сейчас к идее о взаимной заморозке ядерных боезарядов на год нет оснований, это предложение было сделано Россией предыдущей администрации США, которая не хотела продлевать ДСНВ в нынешнем виде, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Идея о заморозке боезарядов шла в пакете с идеей согласиться с американским предложением продлить договор на год. Это свидетельствовало о серьёзном и ответственном отношении Москвы к диалогу с предыдущей администрацией, как и нынешняя договорённость свидетельствует об этом применительно к новой администрации. Хочу сказать, что мы работали неконъюнктурно, мы искали решение и проявляли разумную гибкость", - сказал Рябков.Он отметил, что когда Москва увидела, что "американская сторона выдвигает абсолютно неприемлемые условия, выполнение которых, если бы мы на них согласились, означало бы подрыв важных элементов системы обеспечения нашей национальной безопасности, мы естественно, не пошли навстречу США"."Можно сказать, что те наши предложения были обнулены. Сейчас к ним возвращаться оснований нет. Мы будем вести переговоры с другой отправной точки", - добавил замминистра.Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля 2026 года.
https://ria.ru/20210127/dogovor-1594750268.html
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джо байден, владимир путин, в мире, россия, договор снв-3, сергей рябков, сша

Рябков прокомментировал идею о заморозке ядерных боезарядов на год

11:03 27.01.2021 (обновлено: 11:40 27.01.2021)
 
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Возвращаться сейчас к идее о взаимной заморозке ядерных боезарядов на год нет оснований, это предложение было сделано Россией предыдущей администрации США, которая не хотела продлевать ДСНВ в нынешнем виде, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Идея о заморозке боезарядов шла в пакете с идеей согласиться с американским предложением продлить договор на год. Это свидетельствовало о серьёзном и ответственном отношении Москвы к диалогу с предыдущей администрацией, как и нынешняя договорённость свидетельствует об этом применительно к новой администрации. Хочу сказать, что мы работали неконъюнктурно, мы искали решение и проявляли разумную гибкость", - сказал Рябков.
Сергей Железняк - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
11:08
В Госдуме оценили значение продления договора СНВ-3
Он отметил, что когда Москва увидела, что "американская сторона выдвигает абсолютно неприемлемые условия, выполнение которых, если бы мы на них согласились, означало бы подрыв важных элементов системы обеспечения нашей национальной безопасности, мы естественно, не пошли навстречу США".
"Можно сказать, что те наши предложения были обнулены. Сейчас к ним возвращаться оснований нет. Мы будем вести переговоры с другой отправной точки", - добавил замминистра.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля 2026 года.
Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали новый договор по СНВ - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
00:56
Договор СНВ-3 между Россией и США
 
Джо БайденВладимир ПутинВ миреРоссияДоговор СНВ-3Сергей РябковСША
 
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