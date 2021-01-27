https://ria.ru/20210127/ryabkov-1594738183.html
Россия приветствует решение США продлить ДСНВ, заявил Рябков
Россия приветствует решение США продлить ДСНВ, заявил Рябков
Россия приветствует решение администрации президента США Джо Байдена продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), это... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T09:49
2021-01-27T09:49
2021-01-27T11:09
россия
договор снв-3
госдума рф
сергей рябков
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия приветствует решение администрации президента США Джо Байдена продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), это правильное решение, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По большому счету, это обоюдовыгодное решение. Оно единственно правильное. У нас появляется значительный запас времени, чтобы запустить и провести углубленные двусторонние переговоры по всему комплексу вопросов, влияющих на стратегическую стабильность, обеспечить надежную безопасность нашего государства на длительный период вперед", - сказал Рябков журналистам.
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россия, договор снв-3, госдума рф, сергей рябков, джо байден, владимир путин, сша, в мире