https://ria.ru/20210127/ryabkov-1594731277.html
Путин назначил Рябкова представителем президента по вопросу о ДСНВ
Путин назначил Рябкова представителем президента по вопросу о ДСНВ
Президент РФ Владимир Путин назначил замглавы МИД Рябкова официальным представителем главы государства при рассмотрении Федеральным Собранием вопроса о... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T08:58
2021-01-27T08:58
2021-01-27T09:05
сша
договор снв-3
сергей рябков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил замглавы МИД Рябкова официальным представителем главы государства при рассмотрении Федеральным Собранием вопроса о продлении ДСНВ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопроса о ратификации Соглашения о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года", - говорится в документе.
https://ria.ru/20210126/dsnv-1594714663.html
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сша, договор снв-3, сергей рябков, владимир путин, политика