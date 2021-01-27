https://ria.ru/20210127/ryabkov-1594731277.html

Путин назначил Рябкова представителем президента по вопросу о ДСНВ

Путин назначил Рябкова представителем президента по вопросу о ДСНВ

Президент РФ Владимир Путин назначил замглавы МИД Рябкова официальным представителем главы государства при рассмотрении Федеральным Собранием вопроса о... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T08:58

2021-01-27T08:58

2021-01-27T09:05

сша

договор снв-3

сергей рябков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил замглавы МИД Рябкова официальным представителем главы государства при рассмотрении Федеральным Собранием вопроса о продлении ДСНВ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопроса о ратификации Соглашения о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210126/dsnv-1594714663.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, договор снв-3, сергей рябков, владимир путин, политика