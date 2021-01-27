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Путин назначил Рябкова представителем президента по вопросу о ДСНВ
Путин назначил Рябкова представителем президента по вопросу о ДСНВ
Президент РФ Владимир Путин назначил замглавы МИД Рябкова официальным представителем главы государства при рассмотрении Федеральным Собранием вопроса о... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T08:58
2021-01-27T09:05
сша
договор снв-3
сергей рябков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил замглавы МИД Рябкова официальным представителем главы государства при рассмотрении Федеральным Собранием вопроса о продлении ДСНВ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопроса о ратификации Соглашения о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года", - говорится в документе.
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сша, договор снв-3, сергей рябков, владимир путин, политика

Путин назначил Рябкова представителем президента по вопросу о ДСНВ

08:58 27.01.2021 (обновлено: 09:05 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил замглавы МИД Рябкова официальным представителем главы государства при рассмотрении Федеральным Собранием вопроса о продлении ДСНВ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопроса о ратификации Соглашения о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года", - говорится в документе.
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