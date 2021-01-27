https://ria.ru/20210127/rogozin-1594726136.html
В Кремле анонсировали доклад Рогозина Путину
В Кремле анонсировали доклад Рогозина Путину
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин готовит доклад президенту России Владимиру Путину, но точной даты встречи пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T07:08
2021-01-27T07:08
2021-01-27T07:08
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глонасс (система навигации)
роскосмос
дмитрий рогозин
дмитрий песков
владимир путин
москва
политика
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин готовит доклад президенту России Владимиру Путину, но точной даты встречи пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государств Дмитрий Песков.В декабре прошлого года Путин заявил, что "Роскосмос" затянул с подготовкой новых программ, в том числе по созданию сверхтяжелой ракеты, развитию систем "Сфера" и ГЛОНАСС. Тогда глава государства попросил руководство госкорпорации завершить работу в ближайшее время, согласовать ее и определить финансирование.
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россия, глонасс (система навигации), роскосмос, дмитрий рогозин, дмитрий песков, владимир путин, москва, политика