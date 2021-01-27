Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210127/robot-khirurg-1594659015.html
На все руки робот. В чем российская разработка эффективнее американской
На все руки робот. В чем российская разработка эффективнее американской
В конце декабря в московской городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого ДЗМ появился аппарат "Да Винчи" нового поколения — тридцать пятый... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T08:00
2021-01-27T15:06
наука
дмитрий пушкарь
биология
рак
российский фонд прямых инвестиций
здоровье
российская академия наук
бельгия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150031/06/1500310602_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_69acb2b911da88b94a524fbd786af008.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. В конце декабря в московской городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого ДЗМ появился аппарат "Да Винчи" нового поколения — тридцать пятый робот-хирург, доставленный из США. В среднем в год с помощью одной такой системы делают до трехсот урологических или гинекологических операций. Пока все — по статье "высокотехнологическая медицинская помощь": стоимость не позволяет включить их в полис ОМС. Российские ученые решили проблему — создали собственный более совершенный вариант машины. Несравнимо с обычными операциями"Ну что, готово? Тогда приступаю", — главный уролог Минздрава академик РАН Дмитрий Пушкарь садится за большую компьютерную консоль и начинает самый сложный этап операции — удаление предстательной железы, где обнаружили раковую опухоль. Сегодня инструменты врача — джойстики, кнопки и педали, расположенные на консоли. С их помощью он передает команды системе "Да Винчи" — огромному аппарату, занимающему четверть операционной. Он и выполняет тонкие хирургические манипуляции: в одной "руке" видеокамера, в трех других — инструменты. "Это мочевой пузырь, а это фасция — ткань, выполняющая роль прокладки. Рядом — связочный аппарат малого таза. При обычной радикальной позадилонной простатэктомии (открытой операции) связки рассекают, чтобы получить доступ к предстательной железе. Поэтому у части пациентов потом всю жизнь проблемы с мочеиспусканием и половой функцией. Но рак простаты возникает в любом возрасте, даже у молодых. Представляете, какое снижение качества жизни? Операции на "Да Винчи" позволяют этого избежать: мы не затрагиваем мышцы тазового дна с веточками полового нерва и дополнительной половой артерией. В результате — быстрая реабилитация, нет недержания мочи, потенция сохраняется", — объясняет академик Пушкарь, ни на секунду не отрываясь от экрана консоли, куда транслируют картинку с камеры робота-хирурга. Операция по удалению простаты, пораженной злокачественной опухолью, на этот раз займет не больше часа. Для сравнения: обычно такое вмешательство длится от двух до четырех часов.Уже когда все закончится, Дмитрий Пушкарь подойдет к больному на операционном столе и покажет на емкость с кровью, закрепленную на металлической стойке рядом: "Видите, как мало. Важное преимущество робот-ассистированных операций — низкая кровопотеря. Это в принципе несравнимо с обычными открытыми операциями. Плюс в период восстановления гораздо меньше болевой синдром, быстрее удаляют катетер, установленный в мочеиспускательный канал. Пациенты проводят в стационаре буквально пару дней и быстрее возвращаются к труду". Обратная сторона прогрессаСегодня в России всего около 90 специалистов, которые умеют оперировать с помощью роботов-хирургов. Причин тому несколько. Во-первых, не во всех больницах, где проводят робот-ассистированные операции, есть вторая — обучающая — консоль. Во-вторых, головной европейский тренинг-центр расположен в Бельгии. В нашей стране ничего подобного пока нет, хотя один из разработчиков программы и ее преподаватель — российский профессор Константин Колонтарев. Сегодня он оперирует в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого ДЗМ. "В европейском тренинг-центре 12 роботов, на которых работают врачи-курсанты. И большинство российских хирургов, которые сейчас оперируют с помощью "Да Винчи", прошли это обучение. Оно начинается с работы на специальных электронных манипуляторах, потом на трупе и на живом животном, которое под наркозом. Там же организуют тренинги по операциям на простате, почках и так далее. Это приобретение необходимых мануальных навыков", — рассказывает доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии МГМСУ имени А. И. Евдокимова Александр Говоров. Обучение специалистов, запчасти к системе "Да Винчи" и стоимость самого аппарата формируют достаточно высокую цену одной проведенной на нем операции. Основной вклад в сумму вносит, конечно, не обучение, а сервисное обслуживание: от десяти миллионов рублей в год плюс траты на хирургические инструменты. В урологии одного комплекта хватает примерно на десять операций. В результате, если верить данным аналитического центра Vademecum, только в 2019 году наша страна потратила на обслуживание "Да Винчи" около 1,3 миллиарда рублей. "Робот-ассистированная хирургия стоит каждого потраченного рубля. Сегодня это самый дешевый способ избавления от рака. За условные триста тысяч мы удаляем опухоль, а ведь лечение поздних стадий болезни иногда стоит два-три миллиона рублей в месяц. Но надо понимать: чтобы оправдать покупку, в год с помощью одного робота надо проводить 250-300 операций. Пока такие хирургические вмешательства подпадают под категорию высокотехнологической медицинской помощи. Чтобы сделать их более доступными и даже включить в ОМС, стоимость надо снижать. Наше решение: создание отечественного робота-хирурга, который будет иметь тот же функционал и использовать российские инструменты. Стоимость одной операции уменьшится почти в шесть раз", — считает академик Пушкарь. Первые в миреНад созданием робота-хирурга группа российских ученых — инженеров и врачей — начала работать еще в 2014-м. Изучив, какие роботохирургические технологии нужны хирургам, инженеры поняли: идти по пути улучшения "Да Винчи" нет смысла. И придумали робота принципиально иной архитектуры. "Мы изменили конфигурацию системы, способы движения инструментов, камеры. В результате существенно уменьшились габариты установки, повысилась ее точность и мобильность, расширился функционал. За счет принципиально новых конструкций, технологий и новых материалов — например, мы сделали уникальный одноразовый инструмент — стоимость одного робота-хирурга снизилась почти в три раза. Поэтому операции, которые будут на нем проводиться, значительно дешевле, их стоимость совместима с российскими выплатами ОМС. Плюс наша машина умеет то, чего не могут зарубежные. Кроме того, мы разработали симулятор, который позволяет учить молодых хирургов сразу на очень высоком уровне", — рассказывает доктор технических наук Сергей Шептунов, участник группы разработчиков, директор Института конструкторско-технологической информатики РАН. Российский робот-хирург уже прошел клинические испытания на животных. Известные российские врачи, среди которых был и академик Дмитрий Пушкарь, оперировали с его помощью лабораторных свиней."Мы сейчас учим машину летать. Она ориентирована на гинекологию, урологию, всю область кишечника, поджелудочную железу, печень. Приглашенные хирурги с помощью нашего аппарата проводят животным самые разные виды вмешательств — от ушивания мочевого пузыря до резекции почки. Потом говорят, что удобно, а что нет, что надо доработать. Выслушав их, инженеры дополнительно настраивают машину. После — опять испытания уже более совершенного аппарата. Это очень важно — сделать операцию на живом животном и убедиться, что все корректно. В последний раз, кстати, обошлось вообще без внутренних травм. Всегда ожидаешь, что где-то сосудик порвут, например. Но нет, ничего похожего, и потери крови минимальны", — отмечает Шептунов.По его словам, сейчас команда ожидает разрешения на испытания с участием человека. Пока они запланированы на сентябрь 2022-го. "Фактически мы уже сейчас можем оперировать человека. Но это незаконно, поэтому ждем разрешения. Кроме того, есть еще одна загвоздка. На первом этапе нас поддержал Российский фонд прямых инвестиций, а сейчас мы открыли сессию по привлечению инвесторов второго раунда. Проект сам по себе дорогой, но это не деньги на ветер. Плюс он очень важен для страны", — говорит исследователь. Академик Дмитрий Пушкарь добавляет, что робот-хирург — уникальная история для России. Сейчас врачи вместе с инженерами работают над тем, чтобы такие операции гарантированно вошли в ОМС. Если инвестор найдется и все получится, то Россия станет первой в мире страной, где роботическую хирургию включат в систему обязательного медицинского страхования.
https://ria.ru/20180329/1517480441.html
https://ria.ru/20160523/1438534464.html
https://ria.ru/20170406/1491591110.html
бельгия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150031/06/1500310602_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_c31ca105325001c632170b873c450228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий пушкарь, биология, рак, российский фонд прямых инвестиций, здоровье, российская академия наук, бельгия, сша

На все руки робот. В чем российская разработка эффективнее американской

08:00 27.01.2021 (обновлено: 15:06 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач во время операции радикальной простатэктомии с применением робот-ассистента "Да Винчи"
Врач во время операции радикальной простатэктомии с применением робот-ассистента Да Винчи - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. В конце декабря в московской городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого ДЗМ появился аппарат "Да Винчи" нового поколения — тридцать пятый робот-хирург, доставленный из США. В среднем в год с помощью одной такой системы делают до трехсот урологических или гинекологических операций. Пока все — по статье "высокотехнологическая медицинская помощь": стоимость не позволяет включить их в полис ОМС. Российские ученые решили проблему — создали собственный более совершенный вариант машины.

Несравнимо с обычными операциями

"Ну что, готово? Тогда приступаю", — главный уролог Минздрава академик РАН Дмитрий Пушкарь садится за большую компьютерную консоль и начинает самый сложный этап операции — удаление предстательной железы, где обнаружили раковую опухоль.
Сегодня инструменты врача — джойстики, кнопки и педали, расположенные на консоли. С их помощью он передает команды системе "Да Винчи" — огромному аппарату, занимающему четверть операционной. Он и выполняет тонкие хирургические манипуляции: в одной "руке" видеокамера, в трех других — инструменты.
"Это мочевой пузырь, а это фасция — ткань, выполняющая роль прокладки. Рядом — связочный аппарат малого таза. При обычной радикальной позадилонной простатэктомии (открытой операции) связки рассекают, чтобы получить доступ к предстательной железе. Поэтому у части пациентов потом всю жизнь проблемы с мочеиспусканием и половой функцией. Но рак простаты возникает в любом возрасте, даже у молодых. Представляете, какое снижение качества жизни? Операции на "Да Винчи" позволяют этого избежать: мы не затрагиваем мышцы тазового дна с веточками полового нерва и дополнительной половой артерией. В результате — быстрая реабилитация, нет недержания мочи, потенция сохраняется", — объясняет академик Пушкарь, ни на секунду не отрываясь от экрана консоли, куда транслируют картинку с камеры робота-хирурга.
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Хирурги Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого ДЗМ приступают к операции по удалению предстательной железы с разросшейся на ней раковой опухолью. Операция проводится с помощью робота-хирурга "Да Винчи"

Операция в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого ДЗМ
1 из 7

Хирурги Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого ДЗМ приступают к операции по удалению предстательной железы с разросшейся на ней раковой опухолью. Операция проводится с помощью робота-хирурга "Да Винчи"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Профессор Константин Колонтарев настраивает робота-хирурга "Да Винчи"

Операция в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого ДЗМ
2 из 7

Профессор Константин Колонтарев настраивает робота-хирурга "Да Винчи"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Академик Дмитрий Юрьевич Пушкарь наблюдает за работой ассистентов во время радикальной простатэктомии. Операция выполняется с помощью системы "Да Винчи"

Пушкарь Дмитрий Юрьевич
3 из 7

Академик Дмитрий Юрьевич Пушкарь наблюдает за работой ассистентов во время радикальной простатэктомии. Операция выполняется с помощью системы "Да Винчи"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Операция на роботе-хирурге "Да Винчи" в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого ДЗМ

Операция в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого ДЗМ
4 из 7

Операция на роботе-хирурге "Да Винчи" в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого ДЗМ

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Самый сложный этап операции — удаление предстательной железы вместе с образовавшейся на ней раковой опухолью

Операция в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого ДЗМ
5 из 7

Самый сложный этап операции — удаление предстательной железы вместе с образовавшейся на ней раковой опухолью

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Академик Дмитрий Юрьевич
Пушкарь управляет роботом-хирургом с помощью компьютерной консоли, которая находится поодаль от операционного стола

Операция в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого ДЗМ
6 из 7

Академик Дмитрий Юрьевич
Пушкарь управляет роботом-хирургом с помощью компьютерной консоли, которая находится поодаль от операционного стола

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Во время робот-ассистированных операций кровопотери минимальные

Операция в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого ДЗМ
7 из 7

Во время робот-ассистированных операций кровопотери минимальные

© РИА Новости / Владимир Астапкович
1 из 7

Хирурги Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого ДЗМ приступают к операции по удалению предстательной железы с разросшейся на ней раковой опухолью. Операция проводится с помощью робота-хирурга "Да Винчи"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
2 из 7

Профессор Константин Колонтарев настраивает робота-хирурга "Да Винчи"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
3 из 7

Академик Дмитрий Юрьевич Пушкарь наблюдает за работой ассистентов во время радикальной простатэктомии. Операция выполняется с помощью системы "Да Винчи"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
4 из 7

Операция на роботе-хирурге "Да Винчи" в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого ДЗМ

© РИА Новости / Владимир Астапкович
5 из 7

Самый сложный этап операции — удаление предстательной железы вместе с образовавшейся на ней раковой опухолью

© РИА Новости / Владимир Астапкович
6 из 7

Академик Дмитрий Юрьевич
Пушкарь управляет роботом-хирургом с помощью компьютерной консоли, которая находится поодаль от операционного стола

© РИА Новости / Владимир Астапкович
7 из 7

Во время робот-ассистированных операций кровопотери минимальные

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Операция по удалению простаты, пораженной злокачественной опухолью, на этот раз займет не больше часа. Для сравнения: обычно такое вмешательство длится от двух до четырех часов.
Уже когда все закончится, Дмитрий Пушкарь подойдет к больному на операционном столе и покажет на емкость с кровью, закрепленную на металлической стойке рядом: "Видите, как мало. Важное преимущество робот-ассистированных операций — низкая кровопотеря. Это в принципе несравнимо с обычными открытыми операциями. Плюс в период восстановления гораздо меньше болевой синдром, быстрее удаляют катетер, установленный в мочеиспускательный канал. Пациенты проводят в стационаре буквально пару дней и быстрее возвращаются к труду".
Мужчина на операционном столе - РИА Новости, 1920, 29.03.2018
29 марта 2018, 08:00Наука
"Хотим вписать в ОМС". Инженеры – о достоинствах российского робота-хирурга

Обратная сторона прогресса

Сегодня в России всего около 90 специалистов, которые умеют оперировать с помощью роботов-хирургов. Причин тому несколько. Во-первых, не во всех больницах, где проводят робот-ассистированные операции, есть вторая — обучающая — консоль. Во-вторых, головной европейский тренинг-центр расположен в Бельгии. В нашей стране ничего подобного пока нет, хотя один из разработчиков программы и ее преподаватель — российский профессор Константин Колонтарев. Сегодня он оперирует в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого ДЗМ.
"В европейском тренинг-центре 12 роботов, на которых работают врачи-курсанты. И большинство российских хирургов, которые сейчас оперируют с помощью "Да Винчи", прошли это обучение. Оно начинается с работы на специальных электронных манипуляторах, потом на трупе и на живом животном, которое под наркозом. Там же организуют тренинги по операциям на простате, почках и так далее. Это приобретение необходимых мануальных навыков", — рассказывает доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии МГМСУ имени А. И. Евдокимова Александр Говоров.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПрофессор Александр Говоров одним из первых в России стал проводить робот-ассистированные операции
Говоров Александр Викторович - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Профессор Александр Говоров одним из первых в России стал проводить робот-ассистированные операции
Обучение специалистов, запчасти к системе "Да Винчи" и стоимость самого аппарата формируют достаточно высокую цену одной проведенной на нем операции. Основной вклад в сумму вносит, конечно, не обучение, а сервисное обслуживание: от десяти миллионов рублей в год плюс траты на хирургические инструменты. В урологии одного комплекта хватает примерно на десять операций. В результате, если верить данным аналитического центра Vademecum, только в 2019 году наша страна потратила на обслуживание "Да Винчи" около 1,3 миллиарда рублей.
© Иллюстрация РИА НовостиЗа последние 17 лет в России провели свыше 19 тысяч операций с помощью системы "Да Винчи". В 2020 году 67 процентов подобных хирургических вмешательств приходилось на урологию, по 14 — на гинекологию и абдоминальную хирургию. Еще пять процентов операций были выполнены в области торакальной хирургии
Количество роботизированных операций в России - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Иллюстрация РИА Новости
За последние 17 лет в России провели свыше 19 тысяч операций с помощью системы "Да Винчи". В 2020 году 67 процентов подобных хирургических вмешательств приходилось на урологию, по 14 — на гинекологию и абдоминальную хирургию. Еще пять процентов операций были выполнены в области торакальной хирургии
"Робот-ассистированная хирургия стоит каждого потраченного рубля. Сегодня это самый дешевый способ избавления от рака. За условные триста тысяч мы удаляем опухоль, а ведь лечение поздних стадий болезни иногда стоит два-три миллиона рублей в месяц. Но надо понимать: чтобы оправдать покупку, в год с помощью одного робота надо проводить 250-300 операций. Пока такие хирургические вмешательства подпадают под категорию высокотехнологической медицинской помощи. Чтобы сделать их более доступными и даже включить в ОМС, стоимость надо снижать. Наше решение: создание отечественного робота-хирурга, который будет иметь тот же функционал и использовать российские инструменты. Стоимость одной операции уменьшится почти в шесть раз", — считает академик Пушкарь.
Дмитрий Пушкарь и его коллеги изучают структуру ткани предстательной железы - РИА Новости, 1920, 23.05.2016
23 мая 2016, 18:42Наука
Пушкарь: операции роботов-хирургов должны быть доступны каждомуГлавный уролог страны Дмитрий Пушкарь рассказал об уникальной операции, которая проводилась сегодня в городской клинической больнице №50 при помощи робота "Да Винчи", и пообещал представить российского "конкурента" этой машине в ближайшее время.

Первые в мире

Над созданием робота-хирурга группа российских ученых — инженеров и врачей — начала работать еще в 2014-м. Изучив, какие роботохирургические технологии нужны хирургам, инженеры поняли: идти по пути улучшения "Да Винчи" нет смысла. И придумали робота принципиально иной архитектуры.
"Мы изменили конфигурацию системы, способы движения инструментов, камеры. В результате существенно уменьшились габариты установки, повысилась ее точность и мобильность, расширился функционал. За счет принципиально новых конструкций, технологий и новых материалов — например, мы сделали уникальный одноразовый инструмент — стоимость одного робота-хирурга снизилась почти в три раза. Поэтому операции, которые будут на нем проводиться, значительно дешевле, их стоимость совместима с российскими выплатами ОМС. Плюс наша машина умеет то, чего не могут зарубежные. Кроме того, мы разработали симулятор, который позволяет учить молодых хирургов сразу на очень высоком уровне", — рассказывает доктор технических наук Сергей Шептунов, участник группы разработчиков, директор Института конструкторско-технологической информатики РАН.
Российский робот-хирург уже прошел клинические испытания на животных. Известные российские врачи, среди которых был и академик Дмитрий Пушкарь, оперировали с его помощью лабораторных свиней.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГлавный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь проводит с помощью уникального российского робота-хирурга операцию на свинье. Операция была выполнена в рамках клинических испытаний на животных
Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь проводит с помощью уникального российского робота-хирурга первую операцию на животном - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь проводит с помощью уникального российского робота-хирурга операцию на свинье. Операция была выполнена в рамках клинических испытаний на животных
"Мы сейчас учим машину летать. Она ориентирована на гинекологию, урологию, всю область кишечника, поджелудочную железу, печень. Приглашенные хирурги с помощью нашего аппарата проводят животным самые разные виды вмешательств — от ушивания мочевого пузыря до резекции почки. Потом говорят, что удобно, а что нет, что надо доработать. Выслушав их, инженеры дополнительно настраивают машину. После — опять испытания уже более совершенного аппарата. Это очень важно — сделать операцию на живом животном и убедиться, что все корректно. В последний раз, кстати, обошлось вообще без внутренних травм. Всегда ожидаешь, что где-то сосудик порвут, например. Но нет, ничего похожего, и потери крови минимальны", — отмечает Шептунов.
По его словам, сейчас команда ожидает разрешения на испытания с участием человека. Пока они запланированы на сентябрь 2022-го.
Презентация российского ассистирующего роботохирургического комплекса в МИА Россия сегодня. 5 апреля 2017 - РИА Новости, 1920, 06.04.2017
6 апреля 2017, 09:24
На игле у США: российский робот-хирург остался без поддержки
"Фактически мы уже сейчас можем оперировать человека. Но это незаконно, поэтому ждем разрешения. Кроме того, есть еще одна загвоздка. На первом этапе нас поддержал Российский фонд прямых инвестиций, а сейчас мы открыли сессию по привлечению инвесторов второго раунда. Проект сам по себе дорогой, но это не деньги на ветер. Плюс он очень важен для страны", — говорит исследователь.
Академик Дмитрий Пушкарь добавляет, что робот-хирург — уникальная история для России. Сейчас врачи вместе с инженерами работают над тем, чтобы такие операции гарантированно вошли в ОМС. Если инвестор найдется и все получится, то Россия станет первой в мире страной, где роботическую хирургию включат в систему обязательного медицинского страхования.
 
НаукаДмитрий ПушкарьбиологияракРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровьеРоссийская академия наукБельгияСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:13В Калининградской области мужчина ограбил дом скульптора и утопил добычу
15:10Путин отметил позитивную роль конкуренции между странами
15:10РАНХиГС считает неприемлемой работу с педагогом, отрицающим Холокост
15:09Путин предупредил о последствиях недоступности вакцин от COVID-19 в мире
15:08Умер актер "Гоголь-центра" Андрей Болсунов
15:06Путин заявил о намерении выстраивать стимулирующую бюджетную политику
15:06Путин заявил, что Россия и Европа должны быть вместе
15:04Путин призвал сосредоточиться на реальных проблемах в мире
15:02Путин рассказал, что общего у России и Европы
15:01Путин: агрессивность внешнеполитической риторики ряда стран возрастает
14:59Путин выступил на Давосском форуме
14:59Путин оценил влияние глобального роста на доходы людей
14:58Путин призвал помочь африканским странам в борьбе с коронавирусом
14:57Путин призвал не игнорировать системные социально-экономические проблемы
14:57Борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной, заявил Путин
14:57Путин призвал оказать гуманитарную помощь Карабаху
14:56Украинский генерал испугался российских "Искандеров"
14:55Развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил Путин
14:54Путин призвал выработать новые механизмы взаимодействия между странами
14:53Путин заявил о связи миграционных проблем с социальным неравенством стран
Лента новостейМолния