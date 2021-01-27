https://ria.ru/20210127/robot-khirurg-1594659015.html

На все руки робот. В чем российская разработка эффективнее американской

На все руки робот. В чем российская разработка эффективнее американской

В конце декабря в московской городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого ДЗМ появился аппарат "Да Винчи" нового поколения — тридцать пятый... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T08:00

2021-01-27T08:00

2021-01-27T15:06

наука

дмитрий пушкарь

биология

рак

российский фонд прямых инвестиций

здоровье

российская академия наук

бельгия

сша

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. В конце декабря в московской городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого ДЗМ появился аппарат "Да Винчи" нового поколения — тридцать пятый робот-хирург, доставленный из США. В среднем в год с помощью одной такой системы делают до трехсот урологических или гинекологических операций. Пока все — по статье "высокотехнологическая медицинская помощь": стоимость не позволяет включить их в полис ОМС. Российские ученые решили проблему — создали собственный более совершенный вариант машины. Несравнимо с обычными операциями"Ну что, готово? Тогда приступаю", — главный уролог Минздрава академик РАН Дмитрий Пушкарь садится за большую компьютерную консоль и начинает самый сложный этап операции — удаление предстательной железы, где обнаружили раковую опухоль. Сегодня инструменты врача — джойстики, кнопки и педали, расположенные на консоли. С их помощью он передает команды системе "Да Винчи" — огромному аппарату, занимающему четверть операционной. Он и выполняет тонкие хирургические манипуляции: в одной "руке" видеокамера, в трех других — инструменты. "Это мочевой пузырь, а это фасция — ткань, выполняющая роль прокладки. Рядом — связочный аппарат малого таза. При обычной радикальной позадилонной простатэктомии (открытой операции) связки рассекают, чтобы получить доступ к предстательной железе. Поэтому у части пациентов потом всю жизнь проблемы с мочеиспусканием и половой функцией. Но рак простаты возникает в любом возрасте, даже у молодых. Представляете, какое снижение качества жизни? Операции на "Да Винчи" позволяют этого избежать: мы не затрагиваем мышцы тазового дна с веточками полового нерва и дополнительной половой артерией. В результате — быстрая реабилитация, нет недержания мочи, потенция сохраняется", — объясняет академик Пушкарь, ни на секунду не отрываясь от экрана консоли, куда транслируют картинку с камеры робота-хирурга. Операция по удалению простаты, пораженной злокачественной опухолью, на этот раз займет не больше часа. Для сравнения: обычно такое вмешательство длится от двух до четырех часов.Уже когда все закончится, Дмитрий Пушкарь подойдет к больному на операционном столе и покажет на емкость с кровью, закрепленную на металлической стойке рядом: "Видите, как мало. Важное преимущество робот-ассистированных операций — низкая кровопотеря. Это в принципе несравнимо с обычными открытыми операциями. Плюс в период восстановления гораздо меньше болевой синдром, быстрее удаляют катетер, установленный в мочеиспускательный канал. Пациенты проводят в стационаре буквально пару дней и быстрее возвращаются к труду". Обратная сторона прогрессаСегодня в России всего около 90 специалистов, которые умеют оперировать с помощью роботов-хирургов. Причин тому несколько. Во-первых, не во всех больницах, где проводят робот-ассистированные операции, есть вторая — обучающая — консоль. Во-вторых, головной европейский тренинг-центр расположен в Бельгии. В нашей стране ничего подобного пока нет, хотя один из разработчиков программы и ее преподаватель — российский профессор Константин Колонтарев. Сегодня он оперирует в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого ДЗМ. "В европейском тренинг-центре 12 роботов, на которых работают врачи-курсанты. И большинство российских хирургов, которые сейчас оперируют с помощью "Да Винчи", прошли это обучение. Оно начинается с работы на специальных электронных манипуляторах, потом на трупе и на живом животном, которое под наркозом. Там же организуют тренинги по операциям на простате, почках и так далее. Это приобретение необходимых мануальных навыков", — рассказывает доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии МГМСУ имени А. И. Евдокимова Александр Говоров. Обучение специалистов, запчасти к системе "Да Винчи" и стоимость самого аппарата формируют достаточно высокую цену одной проведенной на нем операции. Основной вклад в сумму вносит, конечно, не обучение, а сервисное обслуживание: от десяти миллионов рублей в год плюс траты на хирургические инструменты. В урологии одного комплекта хватает примерно на десять операций. В результате, если верить данным аналитического центра Vademecum, только в 2019 году наша страна потратила на обслуживание "Да Винчи" около 1,3 миллиарда рублей. "Робот-ассистированная хирургия стоит каждого потраченного рубля. Сегодня это самый дешевый способ избавления от рака. За условные триста тысяч мы удаляем опухоль, а ведь лечение поздних стадий болезни иногда стоит два-три миллиона рублей в месяц. Но надо понимать: чтобы оправдать покупку, в год с помощью одного робота надо проводить 250-300 операций. Пока такие хирургические вмешательства подпадают под категорию высокотехнологической медицинской помощи. Чтобы сделать их более доступными и даже включить в ОМС, стоимость надо снижать. Наше решение: создание отечественного робота-хирурга, который будет иметь тот же функционал и использовать российские инструменты. Стоимость одной операции уменьшится почти в шесть раз", — считает академик Пушкарь. Первые в миреНад созданием робота-хирурга группа российских ученых — инженеров и врачей — начала работать еще в 2014-м. Изучив, какие роботохирургические технологии нужны хирургам, инженеры поняли: идти по пути улучшения "Да Винчи" нет смысла. И придумали робота принципиально иной архитектуры. "Мы изменили конфигурацию системы, способы движения инструментов, камеры. В результате существенно уменьшились габариты установки, повысилась ее точность и мобильность, расширился функционал. За счет принципиально новых конструкций, технологий и новых материалов — например, мы сделали уникальный одноразовый инструмент — стоимость одного робота-хирурга снизилась почти в три раза. Поэтому операции, которые будут на нем проводиться, значительно дешевле, их стоимость совместима с российскими выплатами ОМС. Плюс наша машина умеет то, чего не могут зарубежные. Кроме того, мы разработали симулятор, который позволяет учить молодых хирургов сразу на очень высоком уровне", — рассказывает доктор технических наук Сергей Шептунов, участник группы разработчиков, директор Института конструкторско-технологической информатики РАН. Российский робот-хирург уже прошел клинические испытания на животных. Известные российские врачи, среди которых был и академик Дмитрий Пушкарь, оперировали с его помощью лабораторных свиней."Мы сейчас учим машину летать. Она ориентирована на гинекологию, урологию, всю область кишечника, поджелудочную железу, печень. Приглашенные хирурги с помощью нашего аппарата проводят животным самые разные виды вмешательств — от ушивания мочевого пузыря до резекции почки. Потом говорят, что удобно, а что нет, что надо доработать. Выслушав их, инженеры дополнительно настраивают машину. После — опять испытания уже более совершенного аппарата. Это очень важно — сделать операцию на живом животном и убедиться, что все корректно. В последний раз, кстати, обошлось вообще без внутренних травм. Всегда ожидаешь, что где-то сосудик порвут, например. Но нет, ничего похожего, и потери крови минимальны", — отмечает Шептунов.По его словам, сейчас команда ожидает разрешения на испытания с участием человека. Пока они запланированы на сентябрь 2022-го. "Фактически мы уже сейчас можем оперировать человека. Но это незаконно, поэтому ждем разрешения. Кроме того, есть еще одна загвоздка. На первом этапе нас поддержал Российский фонд прямых инвестиций, а сейчас мы открыли сессию по привлечению инвесторов второго раунда. Проект сам по себе дорогой, но это не деньги на ветер. Плюс он очень важен для страны", — говорит исследователь. Академик Дмитрий Пушкарь добавляет, что робот-хирург — уникальная история для России. Сейчас врачи вместе с инженерами работают над тем, чтобы такие операции гарантированно вошли в ОМС. Если инвестор найдется и все получится, то Россия станет первой в мире страной, где роботическую хирургию включат в систему обязательного медицинского страхования.

https://ria.ru/20180329/1517480441.html

https://ria.ru/20160523/1438534464.html

https://ria.ru/20170406/1491591110.html

бельгия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий пушкарь, биология, рак, российский фонд прямых инвестиций, здоровье, российская академия наук, бельгия, сша