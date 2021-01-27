https://ria.ru/20210127/risk-1594796655.html
Путин заявил о риске столкнуться с разрушением базовых свобод
Путин заявил о риске столкнуться с разрушением базовых свобод
Есть риск столкнуться с разрушением базовых свобод и неприкосновенности частной жизни, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:45
2021-01-27T14:45
2021-01-27T14:45
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Есть риск столкнуться с разрушением базовых свобод и неприкосновенности частной жизни, заявил президент России Владимир Путин."Есть вероятность столкнуться с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск внутренних и внешних врагов с разрушением не только таких традиционных ценностей, а мы в России дорожим этим, как семья, но и базовых свобод, включая право выбора и неприкосновенности частной жизни", - сказал Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.
https://ria.ru/20210127/zayavlenie-1594741519.html
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире