https://ria.ru/20210127/restorany-1594871004.html

Власти Москвы оценили сроки возврата кафе и ресторанов к обычной жизни

Власти Москвы оценили сроки возврата кафе и ресторанов к обычной жизни

Власти Москвы рассчитывают, что ресторанная сфера вернётся к нормальной жизни через 2-3 месяца, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T21:26

2021-01-27T21:26

2021-01-27T21:26

распространение коронавируса

владимир ефимов (политик)

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Власти Москвы рассчитывают, что ресторанная сфера вернётся к нормальной жизни через 2-3 месяца, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении с 27 января работы ночных предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других развлекательных организаций. Вместе с тем, эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором."Мы рассчитываем, что в ближайшее 2-3 месяца, постепенно, шаг за шагом эти отрасли (рестораны, кафе, ночные заведения — ред.) будут возвращаться к своей нормальной жизни, к нормальному функционированию", — заявил Ефимов.Ранее заммэра сообщал РИА Новости, что среднесуточный оборот ресторанов Москвы после снятия ограничений увеличится на 6%, с 18 по 24 января оборот предприятий общественного питания превысил 800 миллионов рублей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210127/ogranicheniya-1594748087.html

https://ria.ru/20210127/ogranicheniya-1594731470.html

москва

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владимир ефимов (политик), сергей собянин, москва, общество