Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210127/restorany-1594871004.html
Власти Москвы оценили сроки возврата кафе и ресторанов к обычной жизни
Власти Москвы оценили сроки возврата кафе и ресторанов к обычной жизни
Власти Москвы рассчитывают, что ресторанная сфера вернётся к нормальной жизни через 2-3 месяца, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T21:26
2021-01-27T21:26
распространение коронавируса
владимир ефимов (политик)
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584600593_0:89:3081:1822_1920x0_80_0_0_b17c187f52713337a351d435b5c40196.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Власти Москвы рассчитывают, что ресторанная сфера вернётся к нормальной жизни через 2-3 месяца, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении с 27 января работы ночных предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других развлекательных организаций. Вместе с тем, эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором."Мы рассчитываем, что в ближайшее 2-3 месяца, постепенно, шаг за шагом эти отрасли (рестораны, кафе, ночные заведения — ред.) будут возвращаться к своей нормальной жизни, к нормальному функционированию", — заявил Ефимов.Ранее заммэра сообщал РИА Новости, что среднесуточный оборот ресторанов Москвы после снятия ограничений увеличится на 6%, с 18 по 24 января оборот предприятий общественного питания превысил 800 миллионов рублей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210127/ogranicheniya-1594748087.html
https://ria.ru/20210127/ogranicheniya-1594731470.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584600593_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_76dd19ccd39e7dd7e2c66d7dfa07d17f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир ефимов (политик), сергей собянин, москва, общество

Власти Москвы оценили сроки возврата кафе и ресторанов к обычной жизни

21:26 27.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОфициантки в закрытом ресторане на одной из улиц в Москве
Официантки в закрытом ресторане на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Власти Москвы рассчитывают, что ресторанная сфера вернётся к нормальной жизни через 2-3 месяца, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении с 27 января работы ночных предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других развлекательных организаций. Вместе с тем, эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором.
Масочный режим в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 11:00Распространение коронавируса
Инфекционист оценил ослабление ограничений по COVID-19 в Москве
"Мы рассчитываем, что в ближайшее 2-3 месяца, постепенно, шаг за шагом эти отрасли (рестораны, кафе, ночные заведения — ред.) будут возвращаться к своей нормальной жизни, к нормальному функционированию", — заявил Ефимов.
Ранее заммэра сообщал РИА Новости, что среднесуточный оборот ресторанов Москвы после снятия ограничений увеличится на 6%, с 18 по 24 января оборот предприятий общественного питания превысил 800 миллионов рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Большой Москворецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 09:00Распространение коронавируса
Собянин отменил часть ограничений в Москве
 
Распространение коронавирусаВладимир Ефимов (политик)Сергей СобянинМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45В Красноярске кондуктор пинками выгнала пассажира из автобуса
06:23В Хабаровском крае экскаватор ушел под лед, водитель погиб
06:17СМИ: HBO Max хочет снять мультсериал по "Игре престолов"
06:15Депутат Госдумы обжалует изъятие активов на 38 миллиардов рублей
06:08Банки начали оценивать клиентов с помощью искусственного интеллекта
06:05Эксперты назвали сроки полного снятия ограничений по COVID-19 в Москве
05:24Выявлено заболевание, повышающее риск смерти от COVID-19 почти в три раза
05:13Инфекционист рассказал, к чему может привести ношение сразу двух масок
04:48Подозреваемый в попытке похищения губернатора Мичигана признал вину
04:44На Сахалине заинтересовались нецензурными песнями депутата в TikTok
04:36СМИ: Трамп планирует письменно выступить на процессе об импичменте
04:26В Приморье один человек погиб, двое пострадали в ДТП с грузовым поездом
04:20На Украине разгорелся скандал из-за "уроков ненависти" к русскому языку
04:10Эксперт рассказал, что мешает формированию иммунитета после вакцинации
04:06Пушков резко ответил генсеку НАТО на слова об "агрессии" России
03:19Кинолог назвал лучший возраст щенка для покупки
03:13Два конгрессмена-республиканца выступили против продления ДСНВ-3
03:10Первые спутники связи "Гонец-М" запустят с Восточного в 2022 году
03:08В Германии упрекнули США в лицемерии из-за "Северного потока — 2"
03:07В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов россиян
Лента новостейМолния