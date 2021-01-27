Титов назвал разрешение ресторанам работать ночью глотком воздуха
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудник охраны в медицинской маске на улице Арбат в Москве
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Разрешение ресторанам Москвы работать ночью - это глоток воздуха для сектора, который из-за пандемии оказался в очень непростом положении, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в среду сообщил, что пандемия идет на спад, нужно делать акцент на восстановление экономики. В столице отменены ограничения на ночную работу предприятий общепита, ночных клубов и баров, соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства столицы. Требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционную работу перестает быть обязательным, будет носить рекомендательный характер.
"Думаю, для московских рестораторов (тех, кто выжил) сегодняшняя новость - как глоток воздуха для утопающего. Декабрь для них выдался очень тяжелым", - сказал Титов.
Он напомнил, что на предновогодние мероприятия приходится значительная часть общегодовой выручки. "Мы все знаем, что из-за пандемии о корпоративах пришлось забыть. Самое обидное, что пострадали сильнее всего самые законопослушные, те, кто не пытался вводить режим маскировки или устраивать мероприятия на "явочных квартирах", - посетовал омбудсмен.
"То, что теперь после 23.00 можно работать, конечно, станет для ресторанов подспорьем. Напомню, что в Питере положение отрасли ещё тяжелее и снова призову губернатора Александра Беглова обратить внимание на опыт столицы", - заявил омбудсмен.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.