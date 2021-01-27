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Партия Тимошенко инициирует референдум на Украине по пяти вопросам
Партия Тимошенко инициирует референдум на Украине по пяти вопросам
Украинская оппозиционная партия "Батькивщина" инициирует проведение всеукраинского референдума по пяти вопросам, в частности по вопросу продажи земли и... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:26
2021-01-27T15:26
дмитрий разумков
верховная рада украины
владимир зеленский
юлия тимошенко
партия "батькивщина"
украина
в мире
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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Украинская оппозиционная партия "Батькивщина" инициирует проведение всеукраинского референдума по пяти вопросам, в частности по вопросу продажи земли и легализации марихуаны, сообщила в среду лидер партии Юлия Тимошенко.Парламент Украины принял президентский закон о всеукраинском референдуме, предусматривающий возможность электронного голосования, такое решение во вторник поддержали 255 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины Владимир Зеленский, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.Тимошенко назвала принятый накануне парламентом закон о референдуме "плохим", так как обычные люди никакого референдума провести не смогут из-за бюрократических процедур"."Мы инициируем вместе с народом проведение референдумов по пяти вопросам: украинский газ и атомную электроэнергию с 30% рентабельностью отдать гражданам Украины, вопрос земли - "нет" продаже сельскохозяйственной земли. Продажа стратегической собственности (газопровод, железная дорога, Укрпочта и т.п.), о марихуане - мы спросим у людей, готовы ли они легализовать достаточно тяжелый наркотик, и игорный бизнес", - сказала Тимошенко, выступая в Раде.Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков ранее заявил, что референдум относительно продажи земли иностранцам может пройти на Украине в 2022 году.Рада ранее приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, первые два года землю смогут покупать только физические лица - граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года рынок откроется для украинских юридических лиц, которые на уровне с общинами смогут покупать не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Иностранцы купить землю на Украине не смогут до проведения всеукраинского референдума. Принятие этого закона являлось одним из ключевых требований МВФ для предоставления новой кредитной программы Украине. Позже президент Зеленский подписал закон, он опубликован в официальной прессе.
https://ria.ru/20210126/kommunalka-1594648503.html
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дмитрий разумков, верховная рада украины, владимир зеленский, юлия тимошенко, партия "батькивщина", украина, в мире

Партия Тимошенко инициирует референдум на Украине по пяти вопросам

15:26 27.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЮлия Тимошенко выступает на заседании первой пленарной сессии Верховной рады Украины в 2021 году
Юлия Тимошенко выступает на заседании первой пленарной сессии Верховной рады Украины в 2021 году - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Украинская оппозиционная партия "Батькивщина" инициирует проведение всеукраинского референдума по пяти вопросам, в частности по вопросу продажи земли и легализации марихуаны, сообщила в среду лидер партии Юлия Тимошенко.
Парламент Украины принял президентский закон о всеукраинском референдуме, предусматривающий возможность электронного голосования, такое решение во вторник поддержали 255 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины Владимир Зеленский, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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Тимошенко назвала принятый накануне парламентом закон о референдуме "плохим", так как обычные люди никакого референдума провести не смогут из-за бюрократических процедур".
"Мы инициируем вместе с народом проведение референдумов по пяти вопросам: украинский газ и атомную электроэнергию с 30% рентабельностью отдать гражданам Украины, вопрос земли - "нет" продаже сельскохозяйственной земли. Продажа стратегической собственности (газопровод, железная дорога, Укрпочта и т.п.), о марихуане - мы спросим у людей, готовы ли они легализовать достаточно тяжелый наркотик, и игорный бизнес", - сказала Тимошенко, выступая в Раде.
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков ранее заявил, что референдум относительно продажи земли иностранцам может пройти на Украине в 2022 году.
Рада ранее приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, первые два года землю смогут покупать только физические лица - граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года рынок откроется для украинских юридических лиц, которые на уровне с общинами смогут покупать не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Иностранцы купить землю на Украине не смогут до проведения всеукраинского референдума. Принятие этого закона являлось одним из ключевых требований МВФ для предоставления новой кредитной программы Украине. Позже президент Зеленский подписал закон, он опубликован в официальной прессе.
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Дмитрий РазумковВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
 
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