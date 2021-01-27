https://ria.ru/20210127/razgovor-1594737586.html

Эксперт оценил первый разговор Путина и Байдена

Эксперт оценил первый разговор Путина и Байдена

Состоявшийся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, увенчавшийся договоренностью по продлению СНВ-3, демонстрирует... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T09:48

2021-01-27T09:48

2021-01-27T09:48

дональд трамп

джо байден

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594004945_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_6297e42c6b5c9b25bdb1502d719e5a3a.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Состоявшийся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, увенчавшийся договоренностью по продлению СНВ-3, демонстрирует положительный сигнал для будущего российско-американских отношений, однако надеяться на какой-то прорыв в них пока преждевременно, полагает российский эксперт, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден во вторник провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля 2026 года."В любом случае разговор между новым американским президентом и российским лидером - это очень положительный сигнал. В ходе этого диалога обсуждалось не только продление СНВ-3, но и ряд других вопросов российско-американских отношений. То, что разговор представлял собой не просто обмен мнениями, но повлек за собой конкретные решения, является очень хорошим знаком", - заявил Батюк РИА Новости.По его оценкам, "мало кто из экспертов рассчитывал, что спустя лишь неделю после инаугурации Байдена состоится такой разговор". Вместе с тем, российский эксперт выразил уверенность, что ожидать в скором времени прорыва в отношениях РФ и США было бы неверно ввиду комплекса накопившихся в двухсторонних отношениях проблем."Я считаю, пока надеяться на какой-то прорыв в отношениях рано. Хорошо уже, что по итогам этих контактов стороны договорились об их продлении и, как я уже упомянул, о каких-то конкретных поручениях. Однако нужно понимать, что в российско-американских отношениях накопилось большое количество завалов. Разбирать эти завалы при всей политической воле Москвы и Вашингтона придется очень и очень долго", - отметил собеседник агентства.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде соглашение не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу. Новая администрация президента США Джозефа Байдена оказалась настроена на продление договора.В среду президент России поручил МИД РФ провести переговоры с США о заключении договора о продлении ДСНВ.

https://ria.ru/20210127/shutka-1594720332.html

https://ria.ru/20210126/dsnv-1594716630.html

https://ria.ru/20210126/razgovor-1594711129.html

москва

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, москва, вашингтон (город), сша, в мире