https://ria.ru/20210127/rak-1594677470.html

Создан новый метод лечения рака поджелудочной железы

Создан новый метод лечения рака поджелудочной железы

Британские и китайские ученые разработали платформу для лечения рака поджелудочной железы на основе модифицированного вируса оспы. Результаты исследования... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T03:00

2021-01-27T03:00

2021-01-27T03:00

наука

вирусы

биология

рак

здоровье

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Британские и китайские ученые разработали платформу для лечения рака поджелудочной железы на основе модифицированного вируса оспы. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal for ImmunoTherapy of Cancer.Вирусы, которые могут избирательно инфицировать и уничтожать раковые клетки, известные как онколитические вирусы, представляют собой многообещающий новый класс терапевтических средств от рака. Онколитические вирусы посредством различных механизмов убивают раковые клетки и вызывают сильные противоопухолевые иммунные ответы, однако применяемые методы онколитической виротерапии пока не способны обеспечить долгосрочное излечение.Для достижения наилучших результатов необходимо доставлять вирусы непосредственно в скопления раковых клеток, а это не всегда возможно, особенно в случае глубоко внедрившихся опухолей или распространившихся по телу в виде метастазов.Исследователи из Лондонского университета Королевы Марии и Университета Чжэнчжоу разработали мощную терапевтическую платформу, которая использует модифицированный вирус оспы для лечения рака поджелудочной железы — самого смертоносного вида рака.Авторы модифицировали онколитический вирус осповакцины для повышения его безопасности. Они также изменили генетический код вируса, дополнив его дополнительной копией белка, который влияет на способность вируса распространяться внутри опухоли и между метастазами. Также для улучшения способности вируса вызывать иммунный ответ против рака исследователи вооружили его белком интерлейкина IL-21.В ходе доклинических испытаний после введения нового онколитического вируса, названного VVL-21, ученые наблюдали сильный противоопухолевый иммунный ответ. Применение VVL-21 также повысило чувствительность опухолей к лечению с помощью иммунотерапии, известной как ингибирование иммунных контрольных точек (ICI). Чтобы сделать вирусные частицы более устойчивыми к воздействию иммунных клеток организма, исследователи вводили вместе с вирусом специальное вещество — ингибитор PI3Kδ.Таким образом, новая терапевтическая платформа, предложенная авторами, включает комбинацию модифицированного вируса VVL-21, ингибитора PI3Kδ и ингибитора иммунных контрольных точек. Совместное использование этих трех терапевтических средств, как показали результаты доклинических испытаний, значительно увеличило выживаемость пациентов с раком поджелудочной железы."Эта платформа обеспечивает мощное терапевтическое средство для одновременного воздействия на несколько аспектов рака поджелудочной железы. Она удобна для введения в форме внутривенной инъекции и значительно улучшает перспективы искоренения опухоли и предотвращения рецидивов. Она также подходит для лечения других типов опухолей", — приводятся в пресс-релизе Лондонского университета королевы Марии слова руководителя исследования профессора Ван Яохе (Yaohe Wang) из Института рака Бартса.Выживаемость при раке поджелудочной железы одна из самых низких среди онкологических заболеваний. При этом химиотерапия и лучевая терапия относительно безуспешны в его лечении, а многообещающие новые подходы, такие как ингибирование иммунных контрольных точек, в виде монотерапии не действуют.Авторы надеются в ближайшее время приступить к клиническим испытаниям новой платформы.

https://ria.ru/20210125/serdtse-1594516743.html

https://ria.ru/20201203/rak-1587511798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вирусы, биология, рак, здоровье