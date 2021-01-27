https://ria.ru/20210127/putin-1594808095.html

Путин считает, что легитимизировать односторонние действия недопустимо

Путин считает, что легитимизировать односторонние действия недопустимо

Недопустимо продавливание своих интересов и придание легитимности односторонним действиям в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T15:26

2021-01-27T15:26

2021-01-27T15:26

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Недопустимо продавливание своих интересов и придание легитимности односторонним действиям в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, его (явление многосторонности - ред.) также можно понимать по-разному, по-своему - либо как продавливание своих интересов, придание подобия легитимности односторонним действиям, когда другим остается лишь одобрительно кивать. Либо это реальное объединение усилий суверенных государств для решения проблем к общей пользе", - сказал он в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.Он пояснил, что речь в данном случае может идти о регулировании региональных конфликтов, создании технологических альянсов, о создании трансграничных, транспортных, энергетических коридоров и так далее.

https://ria.ru/20210127/doverie-1594806955.html

россия

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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, россия, владимир путин, в мире