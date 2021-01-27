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Путин считает, что легитимизировать односторонние действия недопустимо
Путин считает, что легитимизировать односторонние действия недопустимо
Недопустимо продавливание своих интересов и придание легитимности односторонним действиям в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:26
2021-01-27T15:26
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Недопустимо продавливание своих интересов и придание легитимности односторонним действиям в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, его (явление многосторонности - ред.) также можно понимать по-разному, по-своему - либо как продавливание своих интересов, придание подобия легитимности односторонним действиям, когда другим остается лишь одобрительно кивать. Либо это реальное объединение усилий суверенных государств для решения проблем к общей пользе", - сказал он в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.Он пояснил, что речь в данном случае может идти о регулировании региональных конфликтов, создании технологических альянсов, о создании трансграничных, транспортных, энергетических коридоров и так далее.
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, россия, владимир путин, в мире

Путин считает, что легитимизировать односторонние действия недопустимо

15:26 27.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Недопустимо продавливание своих интересов и придание легитимности односторонним действиям в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, его (явление многосторонности - ред.) также можно понимать по-разному, по-своему - либо как продавливание своих интересов, придание подобия легитимности односторонним действиям, когда другим остается лишь одобрительно кивать. Либо это реальное объединение усилий суверенных государств для решения проблем к общей пользе", - сказал он в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.
Он пояснил, что речь в данном случае может идти о регулировании региональных конфликтов, создании технологических альянсов, о создании трансграничных, транспортных, энергетических коридоров и так далее.
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии Давосская повестка дня 2021 Всемирного экономического форума - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 годуРоссияВладимир ПутинВ мире
 
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