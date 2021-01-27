https://ria.ru/20210127/putin-1594805352.html
Путин рассказал. что российские приоритеты построены вокруг человека
Путин рассказал. что российские приоритеты построены вокруг человека
Приоритеты России построены вокруг человека, семьи и направлены на демографическое развитие, сбережение народа, заявил глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:15
2021-01-27T15:15
2021-01-27T15:54
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
владимир путин
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Приоритеты России построены вокруг человека, семьи и направлены на демографическое развитие, сбережение народа, заявил глава государства Владимир Путин."Наши приоритеты построены вокруг человека, его семьи. Направлены на демографическое развитие и сбережение народа, на повышение благополучия людей, защиту их здоровья", - сказал Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.
https://ria.ru/20210127/bednost-1594791659.html
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"Приоритеты России построены вокруг человека, семьи" – Путин о демографическом развитии страны
"Приоритеты России построены вокруг человека, семьи" – Путин о демографическом развитии страны
2021-01-27T15:15
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РИА Новости
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин