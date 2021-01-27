https://ria.ru/20210127/putin-1594805352.html

Путин рассказал. что российские приоритеты построены вокруг человека

Путин рассказал. что российские приоритеты построены вокруг человека

Приоритеты России построены вокруг человека, семьи и направлены на демографическое развитие, сбережение народа, заявил глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T15:15

2021-01-27T15:15

2021-01-27T15:54

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

владимир путин

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Приоритеты России построены вокруг человека, семьи и направлены на демографическое развитие, сбережение народа, заявил глава государства Владимир Путин."Наши приоритеты построены вокруг человека, его семьи. Направлены на демографическое развитие и сбережение народа, на повышение благополучия людей, защиту их здоровья", - сказал Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.

https://ria.ru/20210127/bednost-1594791659.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Приоритеты России построены вокруг человека, семьи" – Путин о демографическом развитии страны "Приоритеты России построены вокруг человека, семьи" – Путин о демографическом развитии страны 2021-01-27T15:15 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин