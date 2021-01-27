https://ria.ru/20210127/putin-1594804150.html
Путин отметил позитивную роль конкуренции между странами
Путин отметил позитивную роль конкуренции между странами
Соперничество между странами не прекратится никогда, но в переломные моменты это побуждало объединять усилия на судьбоносных направлениях, заявил президент РФ... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:10
2021-01-27T15:10
2021-01-27T15:10
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594797839_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_c7059e79dcd4575e681f484e34e338f2.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Соперничество между странами не прекратится никогда, но в переломные моменты это побуждало объединять усилия на судьбоносных направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин."Дорогие друзья, все мы знаем, что конкуренция, соперничество между странами в мировой истории не прекращались, и не прекращаются, и не прекратятся никогда, и противоречия, столкновения интересов на самом деле естественная вещь для столь сложного организма, как сегодняшняя человеческая цивилизация. Однако в переломные моменты не мешало, а напротив побуждало объединять усилия на самых важных, действительно судьбоносных направлениях. И мне представляется, что сейчас как раз такой период", - сказал Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.
https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579882247.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594797839_397:0:2699:1727_1920x0_80_0_0_23e32abb7cef577ea19a23f20b6ba1fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире