https://ria.ru/20210127/putin-1594804150.html

Путин отметил позитивную роль конкуренции между странами

Путин отметил позитивную роль конкуренции между странами

Соперничество между странами не прекратится никогда, но в переломные моменты это побуждало объединять усилия на судьбоносных направлениях, заявил президент РФ... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T15:10

2021-01-27T15:10

2021-01-27T15:10

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Соперничество между странами не прекратится никогда, но в переломные моменты это побуждало объединять усилия на судьбоносных направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин."Дорогие друзья, все мы знаем, что конкуренция, соперничество между странами в мировой истории не прекращались, и не прекращаются, и не прекратятся никогда, и противоречия, столкновения интересов на самом деле естественная вещь для столь сложного организма, как сегодняшняя человеческая цивилизация. Однако в переломные моменты не мешало, а напротив побуждало объединять усилия на самых важных, действительно судьбоносных направлениях. И мне представляется, что сейчас как раз такой период", - сказал Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.

https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579882247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире