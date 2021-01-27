https://ria.ru/20210127/putin-1594802757.html

Путин заявил о намерении выстраивать стимулирующую бюджетную политику

Путин заявил о намерении выстраивать стимулирующую бюджетную политику

Российские власти намерены выстраивать стимулирующую бюджетную политику в предстоящие годы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T15:06

2021-01-27T15:06

2021-01-27T15:07

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские власти намерены выстраивать стимулирующую бюджетную политику в предстоящие годы, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы работаем над тем, чтобы создать условия для достойного и эффективного труда и успешного предпринимательства, обеспечить цифровую трансформацию как основу технологического уклада будущего всей страны, а не узкой группы компаний. На этих задачах намерены концентрировать усилия государства, бизнеса, гражданского общества, выстраивать стимулирующую бюджетную политику в предстоящие годы", - сказал Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.

https://ria.ru/20210127/ekonomika-1594797992.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, экономика