https://ria.ru/20210127/putin-1594802757.html
Путин заявил о намерении выстраивать стимулирующую бюджетную политику
Путин заявил о намерении выстраивать стимулирующую бюджетную политику
Российские власти намерены выстраивать стимулирующую бюджетную политику в предстоящие годы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:06
2021-01-27T15:06
2021-01-27T15:07
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские власти намерены выстраивать стимулирующую бюджетную политику в предстоящие годы, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы работаем над тем, чтобы создать условия для достойного и эффективного труда и успешного предпринимательства, обеспечить цифровую трансформацию как основу технологического уклада будущего всей страны, а не узкой группы компаний. На этих задачах намерены концентрировать усилия государства, бизнеса, гражданского общества, выстраивать стимулирующую бюджетную политику в предстоящие годы", - сказал Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.
https://ria.ru/20210127/ekonomika-1594797992.html
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, экономика