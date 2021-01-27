https://ria.ru/20210127/putin-1594802565.html

Путин заявил, что Россия и Европа должны быть вместе

Путин заявил, что Россия и Европа должны быть вместе

Россия и Европа должны быть вместе, сейчас отношения не нормальны, необходимо возвращаться к диалогу и позитивной повестке дня, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T15:06

2021-01-27T15:06

2021-01-27T16:00

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

россия

владимир путин

европа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594814774_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_00dbb4e90ec5cfb7ca5ee0c1de589a6d.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия и Европа должны быть вместе, сейчас отношения не нормальны, необходимо возвращаться к диалогу и позитивной повестке дня, заявил президент РФ Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе."Я лично слышал позицию бывшего выдающегося европейского политического деятеля, канцлера (Германии – ред.) Гельмута Коля, который говорил о том, что если европейская культура хочет сохраниться и остаться одним из центров мировой цивилизации в будущем, имея в виду все проблемы и тенденции развития мировой цивилизации, то, конечно, Западная Европа и Россия должны быть вместе. Трудно с этим не согласиться. Мы придерживаемся точно такой же точки зрения и позиции", - подчеркнул Путин, говоря о будущем РФ и Европы.Он указал, что сегодняшняя ситуация в отношениях России и Европы "является явно ненормальной"."Нам нужно возвращаться к позитивной повестке дня, в этом интересы России и, уверен, европейских стран", - подчеркнул российский президент.

https://ria.ru/20201217/vvp-1589649908.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“Это одна цивилизация” – Путин о необходимости развития отношений между Европой и Россией “Это одна цивилизация” – Путин о необходимости развития отношений между Европой и Россией 2021-01-27T15:06 true PT1M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, россия, владимир путин, европа, в мире