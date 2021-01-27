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Путин заявил, что Россия и Европа должны быть вместе
Путин заявил, что Россия и Европа должны быть вместе
Россия и Европа должны быть вместе, сейчас отношения не нормальны, необходимо возвращаться к диалогу и позитивной повестке дня, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:06
2021-01-27T16:00
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
россия
владимир путин
европа
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия и Европа должны быть вместе, сейчас отношения не нормальны, необходимо возвращаться к диалогу и позитивной повестке дня, заявил президент РФ Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе."Я лично слышал позицию бывшего выдающегося европейского политического деятеля, канцлера (Германии – ред.) Гельмута Коля, который говорил о том, что если европейская культура хочет сохраниться и остаться одним из центров мировой цивилизации в будущем, имея в виду все проблемы и тенденции развития мировой цивилизации, то, конечно, Западная Европа и Россия должны быть вместе. Трудно с этим не согласиться. Мы придерживаемся точно такой же точки зрения и позиции", - подчеркнул Путин, говоря о будущем РФ и Европы.Он указал, что сегодняшняя ситуация в отношениях России и Европы "является явно ненормальной"."Нам нужно возвращаться к позитивной повестке дня, в этом интересы России и, уверен, европейских стран", - подчеркнул российский президент.
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“Это одна цивилизация” – Путин о необходимости развития отношений между Европой и Россией
“Это одна цивилизация” – Путин о необходимости развития отношений между Европой и Россией
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, россия, владимир путин, европа, в мире

Путин заявил, что Россия и Европа должны быть вместе

15:06 27.01.2021 (обновлено: 16:00 27.01.2021)
 
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия и Европа должны быть вместе, сейчас отношения не нормальны, необходимо возвращаться к диалогу и позитивной повестке дня, заявил президент РФ Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Я лично слышал позицию бывшего выдающегося европейского политического деятеля, канцлера (Германии – ред.) Гельмута Коля, который говорил о том, что если европейская культура хочет сохраниться и остаться одним из центров мировой цивилизации в будущем, имея в виду все проблемы и тенденции развития мировой цивилизации, то, конечно, Западная Европа и Россия должны быть вместе. Трудно с этим не согласиться. Мы придерживаемся точно такой же точки зрения и позиции", - подчеркнул Путин, говоря о будущем РФ и Европы.
Он указал, что сегодняшняя ситуация в отношениях России и Европы "является явно ненормальной".
"Нам нужно возвращаться к позитивной повестке дня, в этом интересы России и, уверен, европейских стран", - подчеркнул российский президент.
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Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 годуРоссияВладимир ПутинЕвропаВ мире
 
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