Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210127/putin-1594794879.html
Экономические проблемы и неравенство раскалывают общество, считает Путин
Экономические проблемы и неравенство раскалывают общество, считает Путин
Рост экономических проблем и неравенство раскалывают общество, порождают социальную, расовую, национальную нетерпимость, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:41
2021-01-27T14:54
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593868854_0:0:2870:1614_1920x0_80_0_0_04531d63ac26076125618e62bb8b6d10.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Рост экономических проблем и неравенство раскалывают общество, порождают социальную, расовую, национальную нетерпимость, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн."Рост экономических проблем и неравенство раскалывают общество, порождают социальную, расовую, национальную нетерпимость, причем такое напряжение прорывается наружу даже в странах с казалось бы устоявшимися гражданскими и демократическими институтами, призванными сглаживать, гасить подобные явления и эксцессы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210127/povestka-1594796360.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593868854_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5316704a190811512c3de32918cfb2b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире

Экономические проблемы и неравенство раскалывают общество, считает Путин

14:41 27.01.2021 (обновлено: 14:54 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу реализации интеграционных проектов на пространстве ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу реализации интеграционных проектов на пространстве ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Рост экономических проблем и неравенство раскалывают общество, порождают социальную, расовую, национальную нетерпимость, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.
"Рост экономических проблем и неравенство раскалывают общество, порождают социальную, расовую, национальную нетерпимость, причем такое напряжение прорывается наружу даже в странах с казалось бы устоявшимися гражданскими и демократическими институтами, призванными сглаживать, гасить подобные явления и эксцессы", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
14:45
Путин призвал сохранять приверженность созидательной повестке
 
Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 годуВладимир ПутинВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:10Путин отметил позитивную роль конкуренции между странами
15:10РАНХиГС считает неприемлемой работу с педагогом, отрицающим Холокост
15:09Путин предупредил о последствиях недоступности вакцин от COVID-19 в мире
15:08Умер актер "Гоголь-центра" Андрей Болсунов
15:06Путин заявил о намерении выстраивать стимулирующую бюджетную политику
15:06Путин заявил, что Россия и Европа должны быть вместе
15:04Путин призвал сосредоточиться на реальных проблемах в мире
15:02Путин рассказал, что общего у России и Европы
15:01Путин: агрессивность внешнеполитической риторики ряда стран возрастает
14:59Путин выступил на Давосском форуме
14:59Путин оценил влияние глобального роста на доходы людей
14:58Путин призвал помочь африканским странам в борьбе с коронавирусом
14:57Путин призвал не игнорировать системные социально-экономические проблемы
14:57Борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной, заявил Путин
14:57Путин призвал оказать гуманитарную помощь Карабаху
14:56Украинский генерал испугался российских "Искандеров"
14:55Развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил Путин
14:54Путин призвал выработать новые механизмы взаимодействия между странами
14:53Путин заявил о связи миграционных проблем с социальным неравенством стран
14:53Путин заявил о завершении эпохи попытки выстраивания однополярного мира
Лента новостейМолния