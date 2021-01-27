https://ria.ru/20210127/putin-1594794879.html
Экономические проблемы и неравенство раскалывают общество, считает Путин
Экономические проблемы и неравенство раскалывают общество, считает Путин
Рост экономических проблем и неравенство раскалывают общество, порождают социальную, расовую, национальную нетерпимость, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:41
2021-01-27T14:41
2021-01-27T14:54
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Рост экономических проблем и неравенство раскалывают общество, порождают социальную, расовую, национальную нетерпимость, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн."Рост экономических проблем и неравенство раскалывают общество, порождают социальную, расовую, национальную нетерпимость, причем такое напряжение прорывается наружу даже в странах с казалось бы устоявшимися гражданскими и демократическими институтами, призванными сглаживать, гасить подобные явления и эксцессы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210127/povestka-1594796360.html
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире