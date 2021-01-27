https://ria.ru/20210127/putin-1594794879.html

Экономические проблемы и неравенство раскалывают общество, считает Путин

Экономические проблемы и неравенство раскалывают общество, считает Путин

Рост экономических проблем и неравенство раскалывают общество, порождают социальную, расовую, национальную нетерпимость, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:41

2021-01-27T14:41

2021-01-27T14:54

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Рост экономических проблем и неравенство раскалывают общество, порождают социальную, расовую, национальную нетерпимость, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн."Рост экономических проблем и неравенство раскалывают общество, порождают социальную, расовую, национальную нетерпимость, причем такое напряжение прорывается наружу даже в странах с казалось бы устоявшимися гражданскими и демократическими институтами, призванными сглаживать, гасить подобные явления и эксцессы", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210127/povestka-1594796360.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире