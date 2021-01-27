https://ria.ru/20210127/putin-1594793612.html

Путин оценил влияние глобального роста на доходы людей

Путин оценил влияние глобального роста на доходы людей

Основную выгоду от глобального роста получили развивающиеся страны, однако результатом этого стал разрыв в доходах граждан, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:59

2021-01-27T14:59

2021-01-27T14:59

весь мир

давос

в мире

экономика

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593678806_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14a1a112afc610ec3221a3017fe26a9d.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Основную выгоду от глобального роста получили развивающиеся страны, однако результатом этого стал разрыв в доходах граждан, заявил президент России Владимир Путин."Каков был характер такого глобального роста, кто получил от этого основную выгоду? Безусловно, … во многом выиграли развивающиеся страны, которые использовали растущий спрос на свои традиционные и даже на новые товары", - сказал он, выступая в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, который в этом году проходит в онлайн-формате.

https://ria.ru/20210127/razvitie-1594795564.html

весь мир

давос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

весь мир, давос, в мире, экономика, всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин