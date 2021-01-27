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Путин оценил влияние глобального роста на доходы людей
Путин оценил влияние глобального роста на доходы людей
Основную выгоду от глобального роста получили развивающиеся страны, однако результатом этого стал разрыв в доходах граждан, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:59
2021-01-27T14:59
весь мир
давос
в мире
экономика
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
владимир путин
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Основную выгоду от глобального роста получили развивающиеся страны, однако результатом этого стал разрыв в доходах граждан, заявил президент России Владимир Путин."Каков был характер такого глобального роста, кто получил от этого основную выгоду? Безусловно, … во многом выиграли развивающиеся страны, которые использовали растущий спрос на свои традиционные и даже на новые товары", - сказал он, выступая в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, который в этом году проходит в онлайн-формате.
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весь мир, давос, в мире, экономика, всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин

Путин оценил влияние глобального роста на доходы людей

14:59 27.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Основную выгоду от глобального роста получили развивающиеся страны, однако результатом этого стал разрыв в доходах граждан, заявил президент России Владимир Путин.
"Каков был характер такого глобального роста, кто получил от этого основную выгоду? Безусловно, … во многом выиграли развивающиеся страны, которые использовали растущий спрос на свои традиционные и даже на новые товары", - сказал он, выступая в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, который в этом году проходит в онлайн-формате.
Путин: Наша общая ответственность – избежать перспективы, похожей на мрачную антиутопию - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 14:43
Путин призвал обеспечить позитивное развитие в мире

Однако результатом такого встраивания в глобальную экономику стали не только рабочие места и экспортные поступления, но и социальные издержки, включая существенный разрыв в доходах граждан.

Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии Давосская повестка дня 2021 Всемирного экономического форума
Владимир Путин
 
Весь мирДавосВ миреЭкономикаВсемирный экономический форум в Давосе в 2021 годуВладимир Путин
 
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