https://ria.ru/20210127/putin-1594793612.html
Путин оценил влияние глобального роста на доходы людей
Путин оценил влияние глобального роста на доходы людей
Основную выгоду от глобального роста получили развивающиеся страны, однако результатом этого стал разрыв в доходах граждан, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:59
2021-01-27T14:59
2021-01-27T14:59
весь мир
давос
в мире
экономика
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
владимир путин
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Основную выгоду от глобального роста получили развивающиеся страны, однако результатом этого стал разрыв в доходах граждан, заявил президент России Владимир Путин."Каков был характер такого глобального роста, кто получил от этого основную выгоду? Безусловно, … во многом выиграли развивающиеся страны, которые использовали растущий спрос на свои традиционные и даже на новые товары", - сказал он, выступая в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, который в этом году проходит в онлайн-формате.
https://ria.ru/20210127/razvitie-1594795564.html
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