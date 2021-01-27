https://ria.ru/20210127/putin-1594792617.html

Путин заявил о вероятности столкнуться с борьбой всех против всех

Путин заявил о вероятности столкнуться с борьбой всех против всех

Есть вероятность столкнуться со срывом в мировом развитии и борьбой всех против всех, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:33

2021-01-27T14:33

2021-01-27T14:41

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Есть вероятность столкнуться со срывом в мировом развитии и борьбой всех против всех, заявил президент России Владимир Путин."Ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, не предпринимать ничего для того, чтобы этого не случилось. Тем более, есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех", - сказал Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.

https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582083151.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире