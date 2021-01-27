https://ria.ru/20210127/putin-1594792617.html
Путин заявил о вероятности столкнуться с борьбой всех против всех
Путин заявил о вероятности столкнуться с борьбой всех против всех
Есть вероятность столкнуться со срывом в мировом развитии и борьбой всех против всех, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:33
2021-01-27T14:33
2021-01-27T14:41
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Есть вероятность столкнуться со срывом в мировом развитии и борьбой всех против всех, заявил президент России Владимир Путин."Ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, не предпринимать ничего для того, чтобы этого не случилось. Тем более, есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех", - сказал Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.
https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582083151.html
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире