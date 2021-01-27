https://ria.ru/20210127/putin-1594791548.html
Горячий глобальный конфликт приведет к гибели цивилизации, уверен Путин
Горячий глобальный конфликт приведет к гибели цивилизации, уверен Путин
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что глобальный конфликт в современном мире невозможен - он означал бы конец цивилизации. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:31
2021-01-27T14:31
2021-01-27T14:51
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что глобальный конфликт в современном мире невозможен - он означал бы конец цивилизации.Выступая в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Путин отметил, что в настоящее время в мире происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует система глобальной безопасности."Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный, горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210127/bezopasnost-1594790805.html
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РИА Новости
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире