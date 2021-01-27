https://ria.ru/20210127/putin-1594791548.html

Горячий глобальный конфликт приведет к гибели цивилизации, уверен Путин

Горячий глобальный конфликт приведет к гибели цивилизации, уверен Путин

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что глобальный конфликт в современном мире невозможен - он означал бы конец цивилизации. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:31

2021-01-27T14:31

2021-01-27T14:51

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что глобальный конфликт в современном мире невозможен - он означал бы конец цивилизации.Выступая в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Путин отметил, что в настоящее время в мире происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует система глобальной безопасности."Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный, горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210127/bezopasnost-1594790805.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире