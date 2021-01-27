https://ria.ru/20210127/putin-1594779651.html

Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от COVID-19

Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин сам расскажет, когда сделает прививку от коронавируса, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T13:36

2021-01-27T13:36

2021-01-27T13:36

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сам расскажет, когда сделает прививку от коронавируса, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Вы знаете, что президент принял решение лично сообщить об этом, поэтому он сам вам сообщит", - ответил он на соответствующий вопрос.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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