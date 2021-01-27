https://ria.ru/20210127/putin-1594779651.html
Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от COVID-19
Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин сам расскажет, когда сделает прививку от коронавируса, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T13:36
2021-01-27T13:36
2021-01-27T13:36
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593678806_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14a1a112afc610ec3221a3017fe26a9d.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сам расскажет, когда сделает прививку от коронавируса, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Вы знаете, что президент принял решение лично сообщить об этом, поэтому он сам вам сообщит", - ответил он на соответствующий вопрос.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593678806_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_de3140ff51f92dc83e403f35eda4c9ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин