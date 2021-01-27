https://ria.ru/20210127/pskov-1594755409.html

В Пскове оштрафовали главу отделения "Яблока"

В Пскове оштрафовали главу отделения "Яблока"

Псковский городской суд оштрафовал депутата областного собрания и лидера местного отделения "Яблока" Льва Шлосберга на 20 тысяч рублей за организацию... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T11:34

2021-01-27T11:34

2021-01-27T11:34

михаил ведерников

лев шлосберг

яблоко

генеральная прокуратура рф

псковская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Псковский городской суд оштрафовал депутата областного собрания и лидера местного отделения "Яблока" Льва Шлосберга на 20 тысяч рублей за организацию несогласованной акции, сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области."Шлосберг признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Суд назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Сам Шлосберг на свой странице в соцсети Facebook пояснил, что не организовывал шествие, а предложил группе людей собраться в гайд-парке, где можно проводить публичные мероприятия. Он намерен обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.Как сообщил ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в несогласованной акции в областном центре в субботу участвовали порядка 250-300 человек, в том числе несовершеннолетние, которые пришли "просто посмотреть".Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210127/podozrevaemyy-1594721554.html

https://ria.ru/20210127/moskva-1594746490.html

псковская область

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михаил ведерников, лев шлосберг, яблоко, генеральная прокуратура рф, псковская область