В Пскове оштрафовали главу отделения "Яблока"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Псковский городской суд оштрафовал депутата областного собрания и лидера местного отделения "Яблока" Льва Шлосберга на 20 тысяч рублей за организацию несогласованной акции, сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
"Шлосберг признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Суд назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Сам Шлосберг на свой странице в соцсети Facebook пояснил, что не организовывал шествие, а предложил группе людей собраться в гайд-парке, где можно проводить публичные мероприятия. Он намерен обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.
Как сообщил ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в несогласованной акции в областном центре в субботу участвовали порядка 250-300 человек, в том числе несовершеннолетние, которые пришли "просто посмотреть".
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".