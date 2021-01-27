https://ria.ru/20210127/protivorechiya-1594790441.html

Путин предупредил о рисках нарастания противоречий во всех сферах

Путин предупредил о рисках нарастания противоречий во всех сферах

Есть риски дальнейшего нарастания противоречий во всех сферах, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:27

2021-01-27T14:27

2021-01-27T14:39

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Есть риски дальнейшего нарастания противоречий во всех сферах, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн."Эта пандемия обострила проблемы дисбаланса также ранее уже накопившиеся в мире. Есть все основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания противоречий и такие тенденции могут проявляться практически во всех сферах", - сказал он.

https://ria.ru/20210127/putin-1594792617.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире