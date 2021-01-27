https://ria.ru/20210127/protivorechiya-1594790441.html
Путин предупредил о рисках нарастания противоречий во всех сферах
Путин предупредил о рисках нарастания противоречий во всех сферах
Есть риски дальнейшего нарастания противоречий во всех сферах, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:27
2021-01-27T14:27
2021-01-27T14:39
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Есть риски дальнейшего нарастания противоречий во всех сферах, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн."Эта пандемия обострила проблемы дисбаланса также ранее уже накопившиеся в мире. Есть все основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания противоречий и такие тенденции могут проявляться практически во всех сферах", - сказал он.
https://ria.ru/20210127/putin-1594792617.html
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире