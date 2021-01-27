https://ria.ru/20210127/professii-1594834727.html

Названы профессии с самым высоким риском смерти от COVID-19

Названы профессии с самым высоким риском смерти от COVID-19

Ученые Калифорнийского университета определили профессии с самым высоким риском смерти от коронавирусной инфекции. Соответствующее исследование опубликовано на... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T17:28

2021-01-27T17:28

2021-01-27T17:52

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

сша

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Ученые Калифорнийского университета определили профессии с самым высоким риском смерти от коронавирусной инфекции. Соответствующее исследование опубликовано на портале препринтов Medrxiv.Специалисты напомнили, что тяжесть COVID-19 частично зависит от того, какую вирусную нагрузку получает человек. Поэтому среди медиков, постоянно контактирующих с зараженными, самая высокая вероятность летального исхода — даже в возрастной группе до 45 лет.Исследователи изучили данные по заболевшим COVID-19 в Калифорнии с марта по октябрь 2020 года и установили, насколько увеличился уровень смертности во время пандемии для других сфер деятельности. Так, среди работников пищевой промышленности и сельского хозяйства этот показатель вырос на 39%, среди служащих транспорта и логистики — на 28%, среди рабочих на производстве — на 23%.Ученые также отметили, что в целом за рассмотренный период уровень смертности населения трудоспособного возраста штата во время пандемии поднялся на 22%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210127/posledstvie--1594775186.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша