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Названы профессии с самым высоким риском смерти от COVID-19
Названы профессии с самым высоким риском смерти от COVID-19
Ученые Калифорнийского университета определили профессии с самым высоким риском смерти от коронавирусной инфекции. Соответствующее исследование опубликовано на... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T17:28
2021-01-27T17:52
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Ученые Калифорнийского университета определили профессии с самым высоким риском смерти от коронавирусной инфекции. Соответствующее исследование опубликовано на портале препринтов Medrxiv.Специалисты напомнили, что тяжесть COVID-19 частично зависит от того, какую вирусную нагрузку получает человек. Поэтому среди медиков, постоянно контактирующих с зараженными, самая высокая вероятность летального исхода — даже в возрастной группе до 45 лет.Исследователи изучили данные по заболевшим COVID-19 в Калифорнии с марта по октябрь 2020 года и установили, насколько увеличился уровень смертности во время пандемии для других сфер деятельности. Так, среди работников пищевой промышленности и сельского хозяйства этот показатель вырос на 39%, среди служащих транспорта и логистики — на 28%, среди рабочих на производстве — на 23%.Ученые также отметили, что в целом за рассмотренный период уровень смертности населения трудоспособного возраста штата во время пандемии поднялся на 22%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша

Названы профессии с самым высоким риском смерти от COVID-19

17:28 27.01.2021 (обновлено: 17:52 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф возле автомобиля скорой помощи
Фельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф возле автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Ученые Калифорнийского университета определили профессии с самым высоким риском смерти от коронавирусной инфекции. Соответствующее исследование опубликовано на портале препринтов Medrxiv.
Специалисты напомнили, что тяжесть COVID-19 частично зависит от того, какую вирусную нагрузку получает человек. Поэтому среди медиков, постоянно контактирующих с зараженными, самая высокая вероятность летального исхода — даже в возрастной группе до 45 лет.
Исследователи изучили данные по заболевшим COVID-19 в Калифорнии с марта по октябрь 2020 года и установили, насколько увеличился уровень смертности во время пандемии для других сфер деятельности. Так, среди работников пищевой промышленности и сельского хозяйства этот показатель вырос на 39%, среди служащих транспорта и логистики — на 28%, среди рабочих на производстве — на 23%.
Ученые также отметили, что в целом за рассмотренный период уровень смертности населения трудоспособного возраста штата во время пандемии поднялся на 22%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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