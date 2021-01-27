https://ria.ru/20210127/professii-1594834727.html
Названы профессии с самым высоким риском смерти от COVID-19
Названы профессии с самым высоким риском смерти от COVID-19
Ученые Калифорнийского университета определили профессии с самым высоким риском смерти от коронавирусной инфекции. Соответствующее исследование опубликовано на... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T17:28
2021-01-27T17:28
2021-01-27T17:52
распространение коронавируса
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Ученые Калифорнийского университета определили профессии с самым высоким риском смерти от коронавирусной инфекции. Соответствующее исследование опубликовано на портале препринтов Medrxiv.Специалисты напомнили, что тяжесть COVID-19 частично зависит от того, какую вирусную нагрузку получает человек. Поэтому среди медиков, постоянно контактирующих с зараженными, самая высокая вероятность летального исхода — даже в возрастной группе до 45 лет.Исследователи изучили данные по заболевшим COVID-19 в Калифорнии с марта по октябрь 2020 года и установили, насколько увеличился уровень смертности во время пандемии для других сфер деятельности. Так, среди работников пищевой промышленности и сельского хозяйства этот показатель вырос на 39%, среди служащих транспорта и логистики — на 28%, среди рабочих на производстве — на 23%.Ученые также отметили, что в целом за рассмотренный период уровень смертности населения трудоспособного возраста штата во время пандемии поднялся на 22%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Ученые Калифорнийского университета определили профессии с самым высоким риском смерти от коронавирусной инфекции. Соответствующее исследование опубликовано на портале препринтов Medrxiv.
Специалисты напомнили, что тяжесть COVID-19 частично зависит от того, какую вирусную нагрузку получает человек. Поэтому среди медиков, постоянно контактирующих с зараженными, самая высокая вероятность летального исхода — даже в возрастной группе до 45 лет.
Исследователи изучили данные по заболевшим COVID-19 в Калифорнии с марта по октябрь 2020 года и установили, насколько увеличился уровень смертности во время пандемии для других сфер деятельности. Так, среди работников пищевой промышленности и сельского хозяйства этот показатель вырос на 39%, среди служащих транспорта и логистики — на 28%, среди рабочих на производстве — на 23%.
Ученые также отметили, что в целом за рассмотренный период уровень смертности населения трудоспособного возраста штата во время пандемии поднялся на 22%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.