https://ria.ru/20210127/problemy-1594802088.html

Путин призвал сосредоточиться на реальных проблемах в мире

Путин призвал сосредоточиться на реальных проблемах в мире

Сейчас важно сосредоточиться на устранении не мнимых, а реальных проблем в мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T15:04

2021-01-27T15:04

2021-01-27T15:20

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Сейчас важно сосредоточиться на устранении не мнимых, а реальных проблем в мире, заявил президент России Владимир Путин."Уважаемые участники форума, дорогие друзья. Все мы знаем, что конкуренция, соперничество между странами в мировой истории не прекращались, и не прекращаются и не прекратятся никогда. И противоречия, и столкновения интересов, на самом деле, тоже естественная вещь для столь сложного организма как сегодняшняя, вообще человеческая цивилизация", - отметил он в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн."Однако в переломные моменты это не мешало, а напротив побуждало объединять усилия на самых важных, действительно судьбоносных направлениях. И мне представляется , что сейчас именно такой период. Очень важно честно оценивать ситуацию. Сосредоточиться не на мнимых, а на реальных глобальных проблемах. На устранении дисбалансов, критически важных для всего мирового сообщества. И тогда уверен, мы сможем добиться успеха, достойно ответить на вызовы третьего десятилетия 21 века", - добавил Путин.

https://ria.ru/20210127/putin-1594794879.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире