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Путин призвал не игнорировать системные социально-экономические проблемы
Путин призвал не игнорировать системные социально-экономические проблемы
Системные социально-экономические проблемы порождают общественное недовольство, есть иллюзия, что их можно загнать в угол, но тогда общество будет разделено,... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:57
2021-01-27T14:57
2021-01-27T14:57
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Системные социально-экономические проблемы порождают общественное недовольство, есть иллюзия, что их можно загнать в угол, но тогда общество будет разделено, заявил президент РФ Владимир Путин."Системные социально-экономические проблемы порождают такое общественное недовольство, что это требует особого внимания, требует того, чтобы эти проблемы решались по существу. Опасная иллюзия, что их можно, что называется, проигнорировать, пропустить, загнать куда-то в угол, она чревата серьезными последствиями. В таком случае общество все равно будет разделено и политически, и социально", - сказал Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.
https://ria.ru/20210127/perekos-1594794235.html
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире