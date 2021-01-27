https://ria.ru/20210127/problemy-1594800243.html

Путин призвал не игнорировать системные социально-экономические проблемы

Путин призвал не игнорировать системные социально-экономические проблемы

Системные социально-экономические проблемы порождают общественное недовольство, есть иллюзия, что их можно загнать в угол, но тогда общество будет разделено,... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:57

2021-01-27T14:57

2021-01-27T14:57

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Системные социально-экономические проблемы порождают общественное недовольство, есть иллюзия, что их можно загнать в угол, но тогда общество будет разделено, заявил президент РФ Владимир Путин."Системные социально-экономические проблемы порождают такое общественное недовольство, что это требует особого внимания, требует того, чтобы эти проблемы решались по существу. Опасная иллюзия, что их можно, что называется, проигнорировать, пропустить, загнать куда-то в угол, она чревата серьезными последствиями. В таком случае общество все равно будет разделено и политически, и социально", - сказал Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.

https://ria.ru/20210127/perekos-1594794235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире