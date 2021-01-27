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Путин заявил, что пандемия обострила проблемы дисбаланса в мире
Путин заявил, что пандемия обострила проблемы дисбаланса в мире
Президент России Владимир Путин заявил, что трудно не заметить глобальной трансформации в экономике, политике, соцсфере, пандемия обострила проблемы дисбаланса, РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:29
2021-01-27T14:36
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что трудно не заметить глобальной трансформации в экономике, политике, соцсфере, пандемия обострила проблемы дисбаланса, накопившиеся в мире."Действительно трудно не заметить коренных трансформаций в глобальной экономике, политике, социальной жизни, технологиях. Пандемия коронавируса, ставшая серьезным вызовом всему человечеству, подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы", - сказал он в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, в мире

Путин заявил, что пандемия обострила проблемы дисбаланса в мире

14:29 27.01.2021 (обновлено: 14:36 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что трудно не заметить глобальной трансформации в экономике, политике, соцсфере, пандемия обострила проблемы дисбаланса, накопившиеся в мире.
"Действительно трудно не заметить коренных трансформаций в глобальной экономике, политике, социальной жизни, технологиях. Пандемия коронавируса, ставшая серьезным вызовом всему человечеству, подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы", - сказал он в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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Путин рассказал о влиянии пандемии на общество
 
Распространение коронавирусаВсемирный экономический форум в Давосе в 2021 годуКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ПутинВ мире
 
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