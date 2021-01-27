https://ria.ru/20210127/problemy-1594790909.html

Путин заявил, что пандемия обострила проблемы дисбаланса в мире

Путин заявил, что пандемия обострила проблемы дисбаланса в мире

Президент России Владимир Путин заявил, что трудно не заметить глобальной трансформации в экономике, политике, соцсфере, пандемия обострила проблемы дисбаланса, РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:29

2021-01-27T14:29

2021-01-27T14:36

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что трудно не заметить глобальной трансформации в экономике, политике, соцсфере, пандемия обострила проблемы дисбаланса, накопившиеся в мире."Действительно трудно не заметить коренных трансформаций в глобальной экономике, политике, социальной жизни, технологиях. Пандемия коронавируса, ставшая серьезным вызовом всему человечеству, подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы", - сказал он в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.

https://ria.ru/20201210/pandemiya-1588590791.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, в мире