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Путин заявил, что пандемия обострила проблемы дисбаланса в мире
Путин заявил, что пандемия обострила проблемы дисбаланса в мире
Президент России Владимир Путин заявил, что трудно не заметить глобальной трансформации в экономике, политике, соцсфере, пандемия обострила проблемы дисбаланса, РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:29
2021-01-27T14:29
2021-01-27T14:36
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
распространение коронавируса
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коронавирусы
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что трудно не заметить глобальной трансформации в экономике, политике, соцсфере, пандемия обострила проблемы дисбаланса, накопившиеся в мире."Действительно трудно не заметить коренных трансформаций в глобальной экономике, политике, социальной жизни, технологиях. Пандемия коронавируса, ставшая серьезным вызовом всему человечеству, подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы", - сказал он в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.
https://ria.ru/20201210/pandemiya-1588590791.html
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, в мире