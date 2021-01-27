https://ria.ru/20210127/privivka-1594729362.html

Привившийся "Спутником V" бывший посол Швейцарии чувствует себя хорошо

Привившийся "Спутником V" бывший посол Швейцарии чувствует себя хорошо

Бывший посол Швейцарии в РФ, привившийся российской вакциной от COVID "Спутник V", чувствует себя хорошо, побочных эффектов не было, заявила РИА Новости... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T08:21

2021-01-27T08:21

2021-01-27T08:21

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

швейцария

в мире

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ЖЕНЕВА, 27 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Бывший посол Швейцарии в РФ, привившийся российской вакциной от COVID "Спутник V", чувствует себя хорошо, побочных эффектов не было, заявила РИА Новости официальный представитель постпредства Швейцарии при женевском отделении ООН Паола Черезетти."Посол Россье чувствует себя хорошо. У него не было никаких побочных эффектов после вакцинации от COVID-19", - сказала она.Россье завершил свою дипломатическую миссию в России в декабре 2020 года. Он занимал должность главы дипмиссии с 2017 года. Новый посол Швейцарии Кристина Марти Ланг приступила к исполнению своих обязанностей в январе текущего года.Как сообщили РИА Новости в посольстве Швейцарии, незадолго до своего отъезда из России Россье сделал себе прививку вакциной "Спутник V". Также привились несколько других сотрудников посольства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

швейцария

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, швейцария, в мире